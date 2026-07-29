Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde kız öğrencisine "Çimlere uzanalım günah işleyelim" diyen öğretim görevlisi şikayetin ardından ihraç edilmişti. Geçmişte hakkında 38 şikayetin bulunduğu ve 3 kez görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıkan şahıs, mahkeme kararıyla görevine döndü. Karar, öğrencilerin büyük tepkisini çekti.

Çanakkale'de Onsekiz Mart Üniversitesi'nde hareketli günler yaşanıyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kız öğrenci G.N.İ., öğretim görevlisi O.S. hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre genç kız, öğretim görevlisinin kendisine "Derse odamda devam edelim" demesi üzerine odaya gittiklerini; şahsın psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek "Bir sorunun var gibi görünüyor. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dediğini öne sürdü.

"ÇİMLERE UZANALIM GÜNAH İŞLEYELİM"

Eşinden boşandığı öğrenilen öğretim görevlisinin, genç kıza "Bugün keyfin yok gibi baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" dediği de öğrenildi. Bu sözlerin tedirgin ettiği genç kız, akademisyenin daha sonra da buna benzer tekliflerde bulunduğunu ve elini omzuna atıp tacizde bulunduğunu öne sürdü.

"Çimlere uzanıp günah işleyelim" diyen tacizci akademisyen göreve döndü! Öğrenciler isyanda

38 ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYET ETMİŞ!

Genç kız öğretim görevlisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken; öğretim görevlisinin 2018 ve 2019 yıllarında da 38 kız öğrenci tarafından şikayet edildiği ve 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

"Çimlere uzanıp günah işleyelim" diyen tacizci akademisyen göreve döndü! Öğrenciler isyanda

Akademisyen açığa alınırken YÖK ise olayla ilgili soruşturma başlattı, şahıs Nisan 2026 tarihinde görevinden ihraç edildi. İhraç kararına itiraz eden akademisyen, mahkemenin verdiği kararla geçen hafta görevine döndü.

YÖK'ün karara itirazı sürerken öğrenciler ise şahsın fakülteye dönmesine isyan etti.

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