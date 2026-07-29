Çinli otomotiv devi BYD, Japonya'nın yıllardır yerli markaların hakimiyetinde olan kei otomobil segmentine iddialı bir giriş yaptı. BYD Racco adı verilen tamamen elektrikli mini otomobil, 320 kilometreye varan menzili, uygun fiyatı ve pratik tasarımıyla dikkat çekiyor. Model, Japonya'da satışa sunulan ilk Çinli elektrikli kei otomobil olma özelliğini taşıyor.

Elektrikli otomobil pazarında küresel büyümesini sürdüren BYD, şimdi de Japonya'nın en önemli otomobil sınıflarından biri olan kei otomobil segmentine adım attı. Ülkenin dar sokakları ve yoğun şehir yaşamı için geliştirilen kompakt otomobiller arasında rekabet edecek olan BYD Racco, fiyatı ve teknik özellikleriyle doğrudan Nissan Sakura, Honda N-One e ve Mitsubishi eK X EV gibi modelleri hedef alıyor.

Türkiye'ye gelirse olay olur! BYD'den 320 km menzilli elektrikli kei otomobil

300 KM MENZİLİ AŞAN İLK ELEKTRİKLİ KEİ

BYD Racco, üç farklı donanım seviyesiyle satışa çıkıyor. Üst donanım paketlerinde yer alan 35,84 kWh LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade batarya, Japonya'nın WLTC test normuna göre 320 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

Bu değer, Racco'yu 300 kilometre menzil sınırını aşan ilk elektrikli kei otomobil haline getiriyor. Giriş seviyesindeki versiyon ise daha kısa menzil sunmasına rağmen şehir içi kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor.





Maksimum 63 hp güç ve 160 Nm tork üretebiliyor.

Türkiye'ye gelirse olay olur! BYD'den 320 km menzilli elektrikli kei otomobil

BYD RACCO'NUN FİYATI

BYD, yeni modeli Japonya'da devlet teşvikleri ve vergiler dahil 13.100 dolar (620 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sundu.

Şirket, yılsonuna kadar 10 bin adet Racco siparişi almayı hedefliyor.

Türkiye'ye gelirse olay olur! BYD'den 320 km menzilli elektrikli kei otomobil

JAPON KULLANICILARINA ÖZEL GELİŞTİRİLDİ

Racco, BYD'nin Japon pazarı için sıfırdan geliştirdiği ilk kei otomobil olarak dikkat çekiyor. Japon kei sınıfının boyut standartlarına uygun olarak tasarlanan araç yaklaşık 3,4 metre uzunluğa ve 1,48 metre genişliğe sahip.

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise elektrikli sürgülü arka kapılar. Japon aile kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği bu özellik, Racco'yu segmentindeki birçok rakibinden ayırıyor. Yüksek tavan tasarımı sayesinde iç mekânda da ferah bir yaşam alanı sunuluyor.

Rocco’nun bugün bazı B segmenti modeller arasında bulunmayan özellikleri dikkat çekiyor. NFC akıllı telefon anahtarı, Seviye 2 sürüş desteği, batarya ön ısıtma, araçtan enerji aktarımı (V2L), 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekran, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, altı hava yastığı, lastik basıncı izleme sistemi, altı yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ısıtmalı bardak tutucu yer alıyor.

Kei otomobiller, Japonya'daki yeni otomobil satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Düşük vergileri, ekonomik kullanım maliyetleri ve şehir içindeki pratik yapıları nedeniyle ülkede büyük ilgi gören bu segment bugüne kadar neredeyse tamamen Japon markalarının kontrolündeydi.

Türkiye'ye gelirse olay olur! BYD'den 320 km menzilli elektrikli kei otomobil

TÜRKİYE’YE KEİ OTOMOBİLLER GELİR Mİ?

Günümüzde SUV satışlarında patlama olsa da bu tarz modellerin elektrikli versiyonlarının yaygınlaşmasıyla fiyat/performans, park avantajı ve yakıt tüketimi gibi avantajlarıyla ülkemizde de satılmaya başlanabilir mi?

Şu anda ülkemizde bu tarz bir model olmasa da geçmişte Fiat 126 Bis, Suzuki Alto, Mazda 121 gibi küçük modeller yollarda kullanıldı. Çinli markaların uzun yıllardır Japonların tekelinde olan bu alana da el atmasıyla Kei segmentinin Avrupa’da da yaygınlaşması bekleniyor.

Özellikle küçük boyutlarına rağmen zengin donanım paketleri, uzun elektrikli menzilleriyle Çinli markalar bu alanda da avantajı ele geçirebilir.

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