Hatay'ın Antakya ilçesinde Yeni Parti'ye geçen CHP ilçe yönetimi, konteyner bir yapıyı ilçe başkanlığı yaparak Yeni Parti'nin ilk tabelasını asmış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkmasının ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ve destekçileri Yeni Parti'yi kurmuştu.

Yeni Parti'nin ilk tabelasını o astı!

İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASI KONTEYNER YAPI OLDU

Hatay'da Yeni Parti'ye geçen CHP'li Antakya ilçe Başkanı Ümit Kutlu ve yönetimi Kuzeytepe Mahallesi'nde konteyner bir yapıya tabela asarak ilçe başkanlığı binasını belirledi.

Yeni Parti'nin ilk tabelasını o astı!

"İLK BİNA BURASI OLDU"

Yeni Parti Antakya İlçe Başkanlığı'na tabela asıldığını belirten Ali Halepli, "Hatay'ımıza, Antakya'mıza ve Defne'mize hayırlı olsun. Sonuna kadar Yeni Parti'yi destekliyoruz. Tabelada Yeni Parti Antakya İlçe Başkanlığı yazıyor. İlk bina burası oldu. Özgür Özel'i sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.

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