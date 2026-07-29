Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Araçların HGS veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmaları gerektiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik"in 29 Temmuz tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçların ücretli otoyollar ile erişme kontrollü karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenirken; ödeme, takip, veri paylaşımı ve tahsil süreçleri güncellendi.” ifadelerini kullandı.

"TAHSİLAT SÜREÇLERİNİ DAHA ETKİN HALE GETİRECEĞİZ”

Bakan Uraloğlu, düzenlemenin yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanımına ilişkin uygulamaları tek bir çerçevede topladığını belirterek, "Yönetmelikle hem Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki ücretli yollar hem de işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollarda uygulanacak usul ve esasları ayrıntılı şekilde belirledik. Böylece uygulamada birlik sağlayacak, tahsilat süreçlerini daha etkin hale getireceğiz." dedi.

GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNLU OLDU

Bakan Uraloğlu, yönetmelik kapsamında yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullandıkları her geçiş için yürürlükteki geçiş ücretleri tarifesine göre ödeme yapmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyolların yanı sıra 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar kapsamında işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrollü karayollarını da kapsadığını ifade etti.

Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme! Ödemeyen ülkeden çıkış yapamayacak

ABONELİK VE YETERLİ BAKİYE ESAS ALINACAK

Yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanırken Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmalarının esas olduğunu belirten Uraloğlu, araçlarda kullanılacak elektronik etiketlerin çalışır durumda bulundurulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Araç sahipleri ve sürücüler; etiketin çalışır durumda olmasından, ön cama uygun şekilde yerleştirilmesinden ve araç plakalarının temiz ile okunabilir durumda tutulmasından sorumlu olacak. Ayrıca hesaplarda geçiş ücretlerini karşılayacak yeterli bakiyenin bulundurulması da araç sahiplerinin sorumluluğunda olacak." diye konuştu.

Uraloğlu, yabancı plakalı araçlara ait HGS hesaplarının PTT şubeleri, PTT acenteleri ile PTT'nin anlaşmalı bankaları ve üye iş yerleri üzerinden açılabileceğini, HGS etiketlerinin de araç sahiplerine bu kanallar aracılığıyla teslim edileceğini söyledi.

İHLALLİ GEÇİŞLERDE YENİ UYGULAMA

Yönetmelikte "ihlalli geçiş" kavramının da açık şekilde tanımlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Herhangi bir geçiş sistemi aboneliği bulunmadan, hesabında yeterli bakiye olmadan veya geçiş ücretini ödemeden ücretli yol kesiminden yapılan geçişler ihlalli geçiş olarak değerlendirilecek.” açıklamasında bulundu.

15 GÜN İÇİNDE ÖDEYENLERDEN CEZA ALINMAYACAK

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli otoyollarda geçiş ücretini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara, geçiş ücretine ilave olarak geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Ancak sürücülere önemli bir kolaylık sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "İhlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini usulüne uygun şekilde ödeyenlerden idari para cezası tahsil edilmeyecek. 15 günlük sürenin ardından başlayacak 30 günlük dönem içerisinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretiyle birlikte geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. Bu durumda ayrıca tebligat yapılmayacak ve Kabahatler Kanunu'ndaki peşin ödeme indirimi de uygulanmayacak." dedi.

Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme! Ödemeyen ülkeden çıkış yapamayacak

Bakan Uraloğlu, ihlalli geçiş tarihinden itibaren 45. günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında ceza tahsil edileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret kapsamında işletilen otoyollarda da aynı esasların geçerli olacağını söyledi.

GEÇİŞ SİSTEMİNE UYGUN ŞERİT KULLANILACAK

Bakan Uraloğlu, yabancı plakalı araç sürücülerinin abonesi oldukları geçiş ücreti toplama sistemine ait giriş ve çıkış şeritlerini kurallarına uygun şekilde kullanmakla yükümlü olduğunu belirtti. Aynı şeritte birden fazla geçiş ücreti toplama sisteminin hizmet verdiği ücretli karayollarında ise bu zorunluluğun uygulanmayacağını ifade etti.

ÖDEMEYEN YURT DIŞINA ÇIKIŞA ÇIKAMAYACAK

Yönetmelikle sınır kapılarındaki tahsilat sürecinin de yeniden düzenlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ile idari para cezalarının, sürücünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın, ayrıca tebligat şartı aranmaksızın sürücünün bilgilendirilmesi suretiyle tahsil edileceğini söyledi.

Uraloğlu, önceliğin geçiş ücretleri ve cezaların ülke içerisindeki ödeme kanalları üzerinden tahsil edilmesi olduğunu belirterek, "Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden görüntülenmesiyle birlikte borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek." dedi.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Bakan Uraloğlu, gümrük kapılarında yabancı plakalı araçlara ilişkin geçiş ücretleri ile idari para cezalarının banka kartı veya kredi kartıyla ödenebileceğini belirtti. Muhasebe birimlerinin veznelerinde ise nakit ödeme yapılabileceğini ifade eden Uraloğlu, böylece sürücülere farklı ödeme alternatifleri sunulacağını kaydetti.

Uraloğlu, “Yabancı plakalı araçların halen kullanımda olan ücret toplama sistemlerine abone olarak, açtıracakları hesaplar üzerinden geçiş ücretlerini ödemeleri esastır. Bu hesaplarda geçiş ücretlerini karşılayacak tutarda bakiye bulundurmak araç sahipleri veya sürücülerin sorumluluğundadır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli otoyollarda ödemesiz geçişlere ilişkin geçiş ücretlerinin belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla tahsil edileceğini belirterek, tahsil edilen idari para cezalarının genel bütçeye gelir olarak kaydedileceğini, geçiş ücretlerinin ise Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarılacağını söyledi.

İşletme hakkı verilen veya devredilen otoyollarda ise yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve cezalarının, sınır kapılarında tahsil edilmesi halinde elde edilen tutarın yüzde 60'ının hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceğini ifade eden Uraloğlu, kalan yüzde 40'lık kısmın ise Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilgili işletici şirkete aktarılacağını belirtti. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarılan tutarın takip eden yedi iş günü içerisinde işletici şirketlerin hesaplarına gönderileceğini kaydetti.

2017 TARİHLİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemeyle birlikte 17 Şubat 2017 tarihli "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik"in yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Uraloğlu, "Yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları, veri paylaşımı ve tahsil süreçlerine ilişkin hükümleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenledik. Uygulamanın daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak kapsamlı bir çerçeve oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

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