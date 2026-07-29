Adana'da seyir tepesinde biri kadın 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Osman A.'nın cinayeti neden işlediği ortaya çıktı.

25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde Osman A. (28), otomobiliyle evinden aldığı Semra Yılmaz (44) ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden ikili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Osman A., Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

Semre Yılmaz - Ali Can Demir - Sinan İlbey

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli daha sonra olay yerinde otomobil içerisinde bulunan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) de olaya tanık olduklarını düşünerek silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

"PİŞMANIM" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken basın mensuplarına "Pişmanım" dedi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı değerlendirildi. Emniyette ifade veren Osman A., birlikte olduğu Semra Yılmaz'ın kendisini aldattığını iddia etti. Şüphelinin ifadesinde, "Başkalarıyla mesajlaşıyordu. Beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle tartıştık. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği bildirildi.

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