Denizlerde av yasağı sürerken, Kocaeli’de balık tezgahlarında yazın favorileri belli oldu. Yazın en çok satan balıkları istavrit ve sardalya olarak öne çıktı. İstavrit 350 lira, sardalya ise 450 liradan satıldı.

Kocaeli’de hamsi, istavrit, sardalya, uskumru ve yerli somonun yanı sıra karagöz, eşkina, levrek, barbun, tekir ve çinekop gibi birçok türün bulunduğu tezgahlarda, yaz aylarının favorisi sardalya ile istavrit oldu.

Ne hamsi ne de mezgit! Yazın favorisi belli oldu: Kilosu 350 lira

YAĞLI SARDALYA 450 LİRA

Av yasağının sürdüğünü belirten Balıkçı Kemal Bineklioğlu, şöyle konuştu:

Bildiğiniz gibi balık sezonunun içindeyiz. 'Sezon kapandı' denilse de yalnızca gırgır ve trol teknelerine yasak uygulanıyor. Tezgahta gördüğünüz balıkların tamamı denizden çıkıyor; günlük, taze ve uygun fiyatlı. Özellikle söylüyorum, balıklarımızın hepsi günlük ve taze. Hamsi 350 lira, istavrit 350 lira, günlük ve yağlı sardalya 450 lira, uskumru ise 400 lira. Çipura, levrek ve çok güzel yerli somonumuz var. Yerli somonun kilosu 350 lira.

Ne hamsi ne de mezgit! Yazın favorisi belli oldu: Kilosu 350 lira

FİYATLAR PİYASA ALTINDA

Balık fiyatlarını şu anda piyasanın oldukça altında olduğu söyleyen Bineklioğlu “Normalde bu balıkların fiyatları ikiye katlandı. Şu anda gerçekten çok uygun ve taze balık var. Karagöz, mermer, eşkina, levrek, barbun, tekir ve çinekop gibi çok sayıda çeşidimiz bulunuyor. Ne isterseniz var. Balıkların hepsi gayet taze ve güzel” dedi.

Ne hamsi ne de mezgit! Yazın favorisi belli oldu: Kilosu 350 lira

KALSİYUMUN EN YÜKSEK OLDUĞU BALIK

Bineklioğlu, "Şu anda yazın favori balıkları istavrit ile sardalya. Çünkü sardalyanın en lezzetli ve en yağlı dönemine girdik. Her geçen gün daha da yağlanıyor. Sardalya, Omega-3 ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir balık. İnsanlar somondan ve farklı balıklardan söz ediyor ancak kalsiyumun en yüksek olduğu balık sardalyadır. Bütün literatüre bakın; sardalya kadar yüksek Omega-3 ve kalsiyuma sahip balık yoktur" dedi.

"YASAK 1 EYLÜL'DE KALKIYOR"

Yeni sezonla birlikte balık çeşitliliğinin ve bolluğunun artmasını beklediklerini ifade eden Bineklioğlu, "Yasak 1 Eylül'de kalkıyor. Önümüzdeki günlerde palamudun hareketlenmesini bekliyoruz. Ağustos ayında palamut ve diğer balıklar daha da bollaşacak, fiyatlar da daha uygun hale gelecek” diye konuştu.

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