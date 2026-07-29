ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde yaptığı konuşmada Graham'ın "şahin" dış politika anlayışını anlatan Trump, "Hoşuna gitmeyen savaş yoktu" dedi. İlerleyen dakikalarda Trump'ın cebinden çıkardığı şekeri Başkan Yardımcısı JD Vance'e ikram ettiği ve ikilinin gülüştüğü anlar ise törene damga vurarak sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington'daki Ulusal Katedral'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de hazır bulunduğu törende konuşan Trump, uzun yıllardır dostu olduğunu söylediği Graham'ı öven ifadeler kullandı.

Grahamın cenazesinde Trump ve Vancein tavırları olay oldu: Şeker detayı çok konuşuldu

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile özellikle son 10 yılda yakın arkadaş olduklarını belirten Trump, Graham'ın ülkesini koruma konusunda her zaman "şahin" bir tutum sergilediğini söyledi.

“HOŞUNA GİTMEYEN SAVAŞ YOKTU”

Trump, "Son derece şahin bir tutuma sahipti. Size şunu söyleyeyim; hoşuna gitmeyen bir savaş yoktu ama bunu ülkemizin iyiliği için istiyordu." ifadelerini kullandı.

Graham'ın Washington siyasetindeki etkisine de dikkat çeken Trump, "30 yılı aşkın bir süredir bu başkentte Lindsey Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, Graham'ın söz hakkı olmadan hiçbir tasarı kanunlaşmadı." dedi.

Grahamın cenazesinde Trump ve Vancein tavırları olay oldu: Şeker detayı çok konuşuldu

GÜLÜŞTÜKLERİ ANLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Tören sırasında ön sırada yan yana oturan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in arasındaki diyalog da kameralara yansıdı. Trump'ın cebinden çıkardığı şekeri Vance’e ikram ettiği ve ikilinin cenaze töreni sırasında gülüştüğü anlar dikkat çekti.

Lindsey Graham'ın cenazesinin, Washington'daki törenin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürüleceği ve 29 Temmuz'da ailesinin katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle toprağa verileceği açıklandı.

Grahamın cenazesinde Trump ve Vancein tavırları olay oldu: Şeker detayı çok konuşuldu

İsrail ve Ukrayna'ya verdiği destekle tanınan Graham, hayatını kaybetmeden bir gün önce Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Senato'da 2003 yılından bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz gecesi kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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