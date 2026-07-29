KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ön lisans başvuruları 29 Temmuz itibariyle başladı. ÖSYM KPSS ön lisans başvurularının başladığını "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir." sözleriyle duyurdu. Peki, KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağını bildirmişti. 2026 takviminde hem lisans hem de ön lisans başvuru takvimine yer verilmişti. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, AİS sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.



KPSS ön lisans başvuru ekranı bugün açılıyor! Ön lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları bugün (29 Temmuz 2026) itibariyle başladı. Adaylar ön lisans başvurularını bireysel olarak saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS ön lisans başvuru ekranı bugün açılıyor! Ön lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ön Lisans başvuru ücreti 800 TL olarak açıklandı. Geç başvuru döneminde işlemlerini tamamlayacak adaylar ise ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödeyecek.

ÖSYM BAŞVURU DUYURUSU



Yapılan duyuruda; "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyinde (2026-KPSS Ön Lisans), 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacaktır.

KPSS’ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2026-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na lişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2026-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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