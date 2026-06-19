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Manuel Neuer'den "emeklilik" kararı: Bu son turnuvam
Almanya Milli Takımı kaptanı Manuel Neuer, futbol kariyerinin en önemli kararlarından birini aldı. Tecrübeli file bekçisi, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası milli takıma veda edeceğini duyurdu.
Özetle DinleManuel Neuer'den "emeklilik" kararı: Bu son turnuv...
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Almanya'nın efsane file bekçisi Manuel Neuer, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son organizasyon olacağını açıkladı.
- Manuel Neuer, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son defa Almanya Milli Takım forması giyiyor.
- 40 yaşındaki file bekçisi, iki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamadığını belirtti.
- EURO 2024 sonrası milli takımdan ayrılan Neuer, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın ısrarıyla 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı kabul etmişti.
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Almanya'nın efsane file bekçisi Manuel Neuer, 19 Temmuz'da final maçı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son organizasyon olacağını açıkladı.
"EURO 2028'DE OLMAYACAĞIM"
Beşinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan 40 yaşındaki file bekçisi, "Bu turnuva, Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva olacak. İki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum. Vedayı veya potansiyel olarak çıkacağım son maçı düşünmeden, her maçın tadını çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
NAGELSMANN ISRARIYLA KARAR DEĞİŞTİRDİ
EURO 2024 sonrası milli takımdan ayrılan Neuer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın ısrarı üzerine kararını değiştirerek, 2026 Dünya Kupası'nda yeniden milli formayı giymeyi kabul etmişti.
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