Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), uzun zaman sonra Türkiye pazarına döndü. Cadillac, GMC ve Chevrolet modelleriyle yollara çıkan olan markanın dev SUV’larının fiyatları da belli oldu.

Turoto’nun, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında hayata geçirilen General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyeti resmen duyuruldu.

İstanbul’daki lansman etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe, GMC Yukon ve Sierra modelleri Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle satılacak. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörü olan TurOto, yetkili satış ve servis ağı ile orijinal yedek parça desteğini sunacak.

Amerikan devleri resmen Türkiye’de: Escalade, Tahoe ve Suburban fiyatları belli oldu

RESMİ SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

İşte Cadillac, GMC ve Chevrolet modellerinin Türkiye’ye gelecek araçları ve resmi satış fiyatları…

Cadillac Escalade Sport Platinium: 37.500.000 TL

Cadillac Escalade ESV Sport Platinium: 40.000.000 TL

Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL

Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL

Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL

Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL

GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL

GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL

Amerikan devleri resmen Türkiye’de: Escalade, Tahoe ve Suburban fiyatları belli oldu

CADILLAC ESCALADE

Amerikan lüksünün en güçlü simgelerinden biri olan Cadillac Escalade ailesi iddialı tasarımı, geniş iç hacmi, ileri teknolojileri ve üstün konforuyla öne çıkıyor.

6.2 litrelik V8 motorla donatılan Escalade modelleri; premium deri işçiliği, ısıtmalı-soğutmalı-masaj fonksiyonlu ön koltuklar, dijital ekran ve üst düzey ses sistemi gibi özellikler sunuyor. Serinin zirvesindeki Escalade V-Series, süperşarjlı V8 motoru, performans odaklı süspansiyon sistemi ve geliştirilmiş fren teknolojisiyle lüks SUV performansı sunuyor.

Opsiyonel olarak sunulan Executive Second-Row Seating paketi arka koltukları adeta özel jet veya VIP limuzin konforuna dönüştürüyor. Bu paket kapsamında, bağımsız arka yolcu kontrol sistemi, 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, ısıtma, havalandırma, bel destek ve masaj fonksiyonları, geliştirilmiş premium ses sistemi ve katlanabilir çok amaçlı masalar yer alıyor.

Amerikan devleri resmen Türkiye’de: Escalade, Tahoe ve Suburban fiyatları belli oldu

CHEVROLET SUBURBAN, TAHOE VE SİLVERADO

Chevrolet ürün gamında ise Suburban High Country, Tahoe High Country, Tahoe RST, Silverado High Country, Silverado Heavy Duty modelleri geliyor.

Amerikan devleri resmen Türkiye’de: Escalade, Tahoe ve Suburban fiyatları belli oldu

GMC’DE, YUKON DENALİ VE SIERRA DENALİ GELİYOR

İkonik GMC Sierra Denali, satış listesinde yer alan premium pick-up modeli olarak öne çıkıyor. Satılan tüm yeni araçlar yürürlükteki mevzuata ve tip onay gerekliliklerine uygun olup, 2 yıl/100.000 km araç garantisi ile sunuluyor. Yetkili servislerde takılan orijinal yedek parçalar ise ilgili şartlar kapsamında 2 yıl/60.000 km yedek parça garantisi ile destekleniyor.

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