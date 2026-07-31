Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bir itirafçının ifadeleri ses getirdi. Yıkılma riski bulunan binalara rüşvet karşılığında iskân verildiği, rüşvet miktarını ise Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belirlediği iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 11 adrese operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Özel Kalem Alihan Koçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

ÇÜRÜK BİNALARA RUHSAT

Soruşturmayla ilgili bilirkişi ve bakanlık raporları, muhtemel bir depremde yaşanabilecek can kayıplarının boyutunu gözler önüne serdi. Üsküdar Belediyesi ile iştiraki Kent A.Ş. koordinasyonunda yürütülen "Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor" projesi kapsamında riskli yapıların dönüştürülmesi amaçlanırken, tam aksi uygulamalarla çürük binalara ruhsat verildiği ortaya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü raporlarına göre, katlardaki betonarme perde duvarlar kesilerek statik projeye aykırı işlem yapıldı. Yangın suyu depoları ve teknik hacimler iptal edilerek otoparka dönüştürüldü. Binalardaki yangın güvenlik holleri tamamen kaldırıldı.

Bina oturum alanları usulsüz şekilde 62 metrekareden 192 metrekareye yükseltildi. Çatı yükseklikleri ve eğimleri değiştirilerek kaçak hacimler üretildi. Yapı denetim sisteminde "yüzde 100 tamamlanmış" görünen binaların onaylı projelere tamamen aykırı olduğu ve muhtemel bir depremde bina güvenliğini doğrudan riske attığı belirlendi.

Sinem Dedetaş

'RÜŞVET MİKTARINI DEDETAŞ BELİRLİYORDU'

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesi kirli çarkın işleyişini gözler önüne serdi. İtirafçı, müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarının toplantılarda tespit edildiğini anlatarak, "Hangi iskân ruhsatı için ne kadar para isteneceği Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendiriliyordu. Akkoyunlu miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını doğrudan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a soruyordu. Dedetaş'a danışıldıktan sonra müteahhitlerle görüşmeler yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

SİNEM DEDETAŞ'TAN 'ZOOM'DAN KONUŞALIM' İSTEĞİ

Teknik takibe takılan ayrıntılarda ise Sinem Dedetaş'ın Mithat Ö. isimli bir kişiyle arasında geçen yardım koli ve kartı trafiği yer aldı. Toplam 5 bin 120 adet koli ve hediye kartının dağıtımı konuşulurken Dedetaş'ın dinlenmeyi engellemek adına "Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hâlâ bak buradan devam ediyorsunuz ama ben normal telefondan aradım ya. Başka bir yerden konuşalım" diyerek görüşmeyi şifreli platformlara taşımaya çalıştığı belirlendi.

Kaynağı ve kimlere dağıtıldığı belirsiz kolilerle ilgili ise incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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