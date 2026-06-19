Norveçli milletvekilleri, dün düzenlenen parlamento oturumuna kısa bir ara vererek, Dünya Kupası’nda mücadele eden Norveç milli takımına destek mesajı verdi. Parlamenterler, takımın ve taraftarların simgesi haline gelen 'kürek çekme' hareketini hep birlikte yaparken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi.

Norveç Parlamentosu’nda milletvekilleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden milli takıma destek vermek için taraftarların sembolü haline gelen ‘kürek çekme’ gösterisini yaptı.

Norveç Meclisinde kürek rüzgarı! Milli takıma böyle destek verdiler

2026 FIFA Dünya Kupası süresince Norveç taraftarları arasında yaygınlaşan “Viking kürek çekme” hareketi, ülke sınırlarını aşarak turnuvanın düzenlendiği bölgelerde de dikkat çekiyor. Taraftarlar, stadyumlardan toplu taşıma araçlarına kadar birçok noktada kürek çekme hareketini topluca yaparak takımlarına destek veriyor.

GELENEKSEL GÖSTERİYE BÜYÜK İLGİ

Özellikle Norveç’in Boston’da Irak’ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ve sonrasında, Viking kaskları takan kırmızı kıyafetli taraftarlar bu geleneksel gösteriyle büyük ilgi topladı. Parlamento oturumunda da Meclis Başkanı’nın önerisi üzerine milletvekilleri aynı hareketi tekrarlayarak milli takıma desteklerini gösterdi.

Norveç Meclisinde kürek rüzgarı! Milli takıma böyle destek verdiler

Dünya Kupası heyecanının parlamentoya kadar taşındığı Norveç’te gözler şimdi takımın bir sonraki maçına çevrildi. Norveç, I. Grup’taki bir sonraki karşılaşmasında 22 Haziran’da Senegal ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, bu mücadeleyi kazanarak eleme turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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