ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a yaptığı açıklamalarda hem İsrail ile ilişkilerine hem de dünya siyasetindeki etkisine vurgu yaptı. Trump, İsrail’in güvenliği ve uluslararası liderlik konularında kendisini kilit bir aktör olarak göstererek, "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu" ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a verdiği kapsamlı röportajda hem İsrail ile ilişkilerine hem de uluslararası siyasetteki rolüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İran ile yaşanan gerilim sürecine değinen Trump, gücünün “sınırlarını” henüz keşfetmediğini ifade ederken, dünya siyasetindeki etkisini diğer liderlerle kıyaslayan açıklamalar yaptı.

"PATRONUM" ŞAKASINA İNANDIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Trump, röportajında gücü çoğunlukla liderlerin ve ülkelerin kendisine gösterdiği bağlılık üzerinden değerlendirdi. G7 Zirvesi’nde liderlerin, kendisinin “Ben patronum” şeklindeki şakasına inandığını öne süren Trump, İsrail’in ise “Ona çok saygı duyduğunu” ve “dediklerini yapacaklarını” söyledi.

Trumptan Netanyahuyu üzecek açıklama! Olmasaydım yerle bir olmuştu

MODİ VE JİNPİNG’E ÖVGÜ YAĞMURU

Fransa’da gerçekleştirilen G7 Zirvesi sonrasında konuşan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i “tamamen iş odaklı”, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi ise “çok sert bir adam” şeklinde nitelendirerek övdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G7’de yer almamasını eleştiren Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisi için Versay’da düzenlediği akşam yemeğinden de övgüyle söz etti.

Trumptan Netanyahuyu üzecek açıklama! Olmasaydım yerle bir olmuştu

“OLMASAYDIM İSRAİL VAR OLAMAZDI”

Trump, İsrail’e ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici ifadeler kullandı. “Ben olmasaydım, İsrail bugün var olmazdı” diyen ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilişkisinin “iyi olduğunu, ancak onun biraz aklı başında tutulması gerektiğini” belirtti.

İran konusunda anlaşmaya karşı çıkan Cumhuriyetçi isimleri de eleştiren Trump, “Eskiden saygı duyduğum bazı kişilere artık saygı duymuyorum. Onlar katı görüşlüler” ifadelerini kullandı. İran politikasına ilişkin eleştirilere de cevap veren Trump, ortaya çıkan sonucun İran açısından “şartsız teslimiyet” ve “rejim değişikliği” anlamına geldiğini savundu.

Trumptan Netanyahuyu üzecek açıklama! Olmasaydım yerle bir olmuştu

Trump, güçlü liderlik vurgusuna rağmen kendisini sınırlayan temel unsurun ekonomi olduğunu kabul etti. İran ile yaşanan gerilimin uzatılmasının 'dünya çapında bir bunalıma' yol açabileceğini söyleyen Trump, düşen petrol fiyatları ve yükselen borsa verilerinin, İran krizini sona erdirebilecek bir anlaşmayı destekleme kararının doğruluğunu gösterdiğini ifade etti.

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