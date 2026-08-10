Sakarya'da zincire bağlı bulunan engelli çocuk koruma altına alındı! Baba hakkında işlem başlatıldı
Sakarya’da kendisine zarar vereceği iddiasıyla 15 yaşındaki engelli oğlunu zincirleyen baba İ.A. hakkında soruşturma açıldı. Çocuk ise devlet korumasına alındı
Olay, Kocaali ilçesi Karalar Çobansayvant Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. (51), fiziksel ve zihinsel engelli oğlu A.M.A.'nın (15) kendisine zarar verebileceğini öne sürerek ellerini ve ayaklarını zincirle bağladı.
ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Durumun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek baba İ.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Mağdur çocuk A.M.A. ise bakım ve barınma hizmetlerinden faydalanması amacıyla Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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