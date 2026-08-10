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Dünya

Cape Town'da dehşet! 3 ayrı saldırıda 11 kişi öldü

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Cape Town'da dehşet! 3 ayrı saldırıda 11 kişi öldü

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde üç farklı bölgede düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıların nedenini belirlemek ve failleri yakalamak için soruşturma başlattı.

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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde üç farklı bölgede silahlı saldırı düzenlendi.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan (SAPS) yapılan açıklamaya göre saldırılar Khayelitsha, Langa ve Gugulethu bölgelerinde meydana geldi.

Khayelitsha'nın Lingelethu West bölgesindeki saldırıda 25, 31 ve 35 yaşlarındaki 3 erkek vurularak öldürüldü.

Langa'nın KwaLanga bölgesindeki Winnie Mandela Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda ise 4 erkek ve 1 kadın hayatını kaybetti.

Gugulethu'daki Barcelona düzensiz yerleşim bölgesinde yaşanan üçüncü saldırıda da 2 erkek ve 1 kadın öldü. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılarda toplam can kaybı 11'i buldu.

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EK EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis, saldırıların meydana geldiği bölgeler başta olmak üzere riskli olarak değerlendirilen noktalara ek ekipler sevk edildiğini açıkladı.

Western Cape Eyalet Emniyet Müdürü Korgeneral Sizakhele Dyantyi, saldırıların nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, soruşturmanın ilerletilebilmesi için bilgi sahibi kişilere polise başvurmaları çağrısında bulundu.

Dyantyi, saldırıların faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler karşılığında 100 bin Güney Afrika randı (yaklaşık 6 bin dolar) ödül verileceğini açıkladı. Çete şiddeti ve yasa dışı silahların eyalette ciddi güvenlik sorunlarına neden olduğunu ifade etti.

Saldırılarla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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