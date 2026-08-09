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Spor

Bursaspor, Bodrum'dan 3 puanla dönüyor

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Bursaspor, Bodrum'dan 3 puanla dönüyor

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bursaspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Eyüp'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Iheanacho, ceza sahasına düzgün vuruşla topu direğin ağlara gönderdi.0-1

45. dakikada Bursaspor'da Boutrah'ın yerden ortasında Iheanacho'nun dokunduğu topu önünde bulan Lincoln, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

Bodrum FK - Bursaspor
Başlık ResmiBodrum FK - Bursaspor

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı

Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah

Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim (Bursaspor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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