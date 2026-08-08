Bursa'da otomobillerdeki sunroof sistemini andıran 120 metrekarelik açılır-kapanır kubbesiyle dikkat çeken Safa Camii, Türkiye’de bu sistemin uygulandığı ikinci cami olma özelliği taşıyor. Kubbesi uzaktan kumandayla açılabilen cami, yaz aylarında doğal havalandırma sağlamasıyla cemaate ibadetlerini yerine getirirken ferahlık sağlıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii, otomobillerde kullanılan sunroof sistemini andıran açılır-kapanır kubbesiyle Türkiye'nin en dikkat çekici ibadethaneleri arasında bulunuyor.

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

Uzaktan kumandayla açılıp kapanabilen 120 metrekarelik kubbe sistemi sayesinde yaz aylarında cami doğal havayla serinliyor. Türkiye'de bu sistemin uygulandığı ikinci cami olarak gösterilen Safa Camii, Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

SOSYAL ALANLARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Modern mimari ile geleneksel cami anlayışını buluşturan yapı, yalnızca açılır kubbesiyle değil, alt katındaki sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

Mini külliye anlayışıyla inşa edilen camide çocuklar için eğitim alanları ve çok amaçlı bölümler bulunurken, ibadetin yanı sıra günün her saatinde yaşayan bir merkez olma özelliği taşıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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