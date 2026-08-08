Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

Bursa'da otomobillerdeki sunroof sistemini andıran 120 metrekarelik açılır-kapanır kubbesiyle dikkat çeken Safa Camii, Türkiye’de bu sistemin uygulandığı ikinci cami olma özelliği taşıyor. Kubbesi uzaktan kumandayla açılabilen cami, yaz aylarında doğal havalandırma sağlamasıyla cemaate ibadetlerini yerine getirirken ferahlık sağlıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii, otomobillerde kullanılan sunroof sistemini andıran açılır-kapanır kubbesiyle Türkiye'nin en dikkat çekici ibadethaneleri arasında bulunuyor.

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor
Başlık ResmiBu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

Uzaktan kumandayla açılıp kapanabilen 120 metrekarelik kubbe sistemi sayesinde yaz aylarında cami doğal havayla serinliyor. Türkiye'de bu sistemin uygulandığı ikinci cami olarak gösterilen Safa Camii, Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor
Başlık ResmiBu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

SOSYAL ALANLARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Modern mimari ile geleneksel cami anlayışını buluşturan yapı, yalnızca açılır kubbesiyle değil, alt katındaki sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Bu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor
Başlık ResmiBu caminin 'sunroof'u var! Türkiye'de ikinci... İlk defa görenler şaşırıyor

Mini külliye anlayışıyla inşa edilen camide çocuklar için eğitim alanları ve çok amaçlı bölümler bulunurken, ibadetin yanı sıra günün her saatinde yaşayan bir merkez olma özelliği taşıyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! 'Çıkış yolu' aranıyor
İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! 'Çıkış yolu' aranıyor
Kaydet
Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı
İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı
Kaydet
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.