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Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef almışlardı! Tutuklandılar

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Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef almışlardı! Tutuklandılar

Türkiye'yi derinden sarsan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen siber zorbalara 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke belirlendi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonların kamuoyunda ses getiren olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. Şüpheliler hakkında Tehdit (TCK 106), Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme (TCK 136) ve Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Hile İle Çalma (TCK 326/1) suçlarından işlem başlatıldı.

Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef almışlardı! Tutuklandılar
Başlık ResmiRojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef almışlardı! Tutuklandılar

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda bahse konu 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Anonim yapıların arkasına saklanarak vatandaşları mağdur eden bu tür illegal şebekelerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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