Antalya'da 25 yaşındaki Berkant Özer seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği motosikletinden düştü. Motosiklet 50 metre sürüklenirken, kaskı başından çıkan talihsiz genç kafasını önce kaldırıma sonrasında aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol üzerinde motosiklet ile seyir halindeki Berkant Özer (25), henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Seyir halindeyken yalpalamaya başlayan motosikletin kontrolünü sağlayamayan Özer, düşerek sürüklenmeye başladı. Asfalt zeminde sürüklenen Özer'in kaskı başından çıkarken, kafasını önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Motosiklet 50 metre sürüklendi! Genç adamın feci sonu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi. Yerde hareketsiz yatan Berkant Özer'in yardımına arkadan gelmekte olan araç sürücüleri koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 25 yaşındaki motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Berkant Özer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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