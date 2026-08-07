4 ilçeyi birbirine bağlıyor! 7 kilometrelik yol hizmete açıldı

Denizli’de 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gömce-İmrallı yolu hizmete açıldı. İlk kez asfaltla buluşan 7 kilometrelik yol, kırsal mahalleler arasındaki ulaşımı hızlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol projesi kapsamında 7 kilometre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olan güzergah tamamen yenilendi. Daha önce stabilize toprak yol olan bu güzergahta ilk kez asfalt yapılırken, toplam 56 bin metrekarelik sathi kaplama gerçekleştirildi. Yolun güvenliğini artırmak amacıyla keskin virajlar alındı.

4 ilçeyi birbirine bağlıyor! Denizli ulaşımında dev hamle: 7 kilometrelik yol hizmete açıldı

HİZMETE AÇILDI

Baklan, Çivril, Bekilli ve Uşak’ın Karahallı ilçelerini birbirine bağlayan stratejik güzergahı Gömce-İmrallı yolunda başlattığı çalışmalar tamamlandı. İlk kez asfaltla buluşan 7 kilometrelik yol, bölge halkının hizmetine sunuldu. Yolda bulunan dere yataklarında su akışını güvenli hale getirmek ve muhtemel su baskınlarının önüne geçmek amacıyla belirlenen 9 noktada büz yerleştirme işlemi gerçekleştirildi.

4 ilçeyi birbirine bağlıyor! Denizli ulaşımında dev hamle: 7 kilometrelik yol hizmete açıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDenizli

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