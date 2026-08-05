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Yaşam

Ulaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı, aynı yol iki hikaye

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İstanbul-İzmir Otoyolu, 8,5 saatlik süreyi 3,5 saate indirerek 7 yılda ekonomiye dev tasarruf sağladı. Bakan Uraloğlu, otoyolun milyonlarca yolculuğu değiştirdiğini vurguladı. Türkiye Gençlik ekibi ise projenin yıl dönümünde iki farklı güzergahı kullanan gençlerin karşılaştırmalı yolculuk hikayesini paylaştı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayan yol projelerine yenileri eklenmeye devam ederken, projeler arasında İstanbul-İzmir Otoyolu da önemli bir yer kazandı.

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyol, 2019 yılında hizmete açıldı. Türkiye Gençlik ekibi, ekonomiye büyük katkı sunan yolun 7. yıl dönümünde iki hikayeyi paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Başlık ResmiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"ULAŞIMA ÇAĞ ATLATTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bu iki hikayeyi “İstanbul ile İzmir arasında geçen 7 yılda milyonlarca yolculuğun hikâyesini değiştirdik. Zamandan kazandırdık, mesafeleri yakınlaştırdık; Türkiye’nin ulaşımına çağ atlattık” diyerek sosyal medya hesabına taşıdı.

Ulaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı, aynı yol iki hikaye
Başlık ResmiUlaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı, aynı yol iki hikaye

Gençlerden biri körfez yolunu biri ise arasında İstanbul-İzmir Otoyolu’nu tercih etti. Körfezi tercih eden genç saatlerce körfezden çıkamazken, diğer yolu tercih eden genç ise hiç viraj olmadan, deniz manzarası ile yolculuk etti. Körfez yolunu tercih eden ve saat 12:30’da yola çıkan genç saat 20:00’de İzmir’e varırken, İstanbul-İzmir Otoyolu’nu tercih eden genç ise saat 16:06’da İzmir’e ulaştı.

2019 YILINDA HİZMETE AÇILDI

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi, 2019 yılında açıldı. Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı.

Ulaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı
Başlık ResmiUlaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı sağlandı.

Ulaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı
Başlık ResmiUlaşıma çağ atlatan proje! 8,5 saatlik yol 3,5 saate düştü, 7 yılda çifte tasarruf sağlandı

Bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılan yola ilişkin, 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. 7 milyar dolarlık finansman, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandı ve bunun için kamu kaynağı kullanılmadı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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