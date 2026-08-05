Rus ordusunun parça tesirli savaş başlığı taşıyan İskander-M balistik füzeleri ve intihar İHA'larıyla Kiev'i hedef aldığı misilleme saldırılarında en az 25 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Patriot stoklarının tükenmesiyle başkent hava savunmasız kalırken, Rus, Avrupalı ve İngiliz eski üst düzey diplomatların barış şartlarını müzakere etmek üzere Viyana'da gizli bir zirvede bir araya geldiği ortaya çıktı.

Ukrayna'nın son haftalarda Rus e-ticaret devi Wildberries'e ait 30 dağıtım merkezinden 15'ini hedef alması ve bunlardan 12'sini tamamen kullanılamaz hale getirmesinin ardından Moskova yönetimi, misilleme saldırılarının dozunu en üst seviyeye çıkardı.

Rus ordusu, gece boyunca Ukrayna genelinde 24 adedi Iskander-M balistik füzesi, 4 adedi Zircon/Oniks gemisavar füzesi ve 115 adedi saldırı İHA'sı olmak üzere toplam 143 hava silahıyla devasa bir birleşik bombardıman gerçekleştirdi.

OSINT analistleri ve askeri uzmanlar, Rusya'nın kentsel alanları ve sivil altyapıyı imha etmek amacıyla 9M723K1/5 Iskander-M füzelerinde parça tesirli (mühimmat saçan) savaş başlıkları kullandığını bildirdi. Havada infilak ederek geniş alanlara alt mühimmat fırlatan füzeler, Kiev, Brovary ve çevre bölgelerde büyük bir yıkıma yol açtı. Ukrayna Hava Kuvvetleri 98 İHA'yı düşürdüğünü açıklarken, fırlatılan balistik füzelerin tek bir tanesi bile önlenemedi.

Trump'ın Ankara'daki sözü rafa kalktı: Rusya balistik füzeyle Kiev'i vurdu! Bölgede kimyasal alarm

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: KİMYASAL ALARM

Bir hafta içinde Kiev'e düzenlenen üçüncü büyük saldırıda can kaybı hızla yükseldi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise ağır yaralandı. En kanlı noktalardan biri Kvitneva tren istasyonu oldu; geciken treni peronda bekleyen sivillerin üzerine düşen füzeler nedeniyle 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Trumpın Ankaradaki sözü rafa kalktı: Rusya balistik füzeyle Kievi vurdu! Bölgede kimyasal alarm

Saldırılar esnasında Kiev'in Holosiivskyi semtinde bulunan ve 300 litre amonyak barındıran özel bir endüstriyel tankın isabet alması sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Acil durum ekiplerinin yoğun çabasıyla sızıntı kontrol altına alınırken, Obolonskyi semtinde 20 katlı bir konut binası vuruldu, Ukrayna posta şirketi Nova Poshta'nın lojistik merkezi ve e-ticaret devi ROZETKA'nın 100 bin metrekarelik ana dağıtım tesisi tamamen imha oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca 115 saldırıdan oluşan insansız hava aracından 98'inin düşürüldüğünü, ancak 28 Rus füzesinden hiçbirinin düşürülmediğini bildirdi.

TRUMP SÖZÜNDEN DÖNDÜ: PATRİOT KİTLİĞİ KİEV'İ SAVUNMASIZ BIRAKTI

Saldırılarda tek bir balistik füzenin dahi düşürülememesi, Ukrayna'nın elindeki ABD yapımı Patriot (PAC-3) hava savunma füze stoklarının tamamen tükendiğini kayıtlara geçirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy, Batılı müttefiklere acil mühimmat çağrısını yinelerken, Washington hattından olumsuz haber geldi.

Trumpın Ankaradaki sözü rafa kalktı: Rusya balistik füzeyle Kievi vurdu! Bölgede kimyasal alarm

7-8 Temmuz Ankara NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya Patriot üretme lisansı verileceğini vaat eden ABD Başkanı Donald Trump'ın sözünden geri adım attığı bildirildi. ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Patriot füzelerinin ihracat ve üretim haklarının sıkı şekilde kontrol edildiğini belirterek, Ukrayna'ya yerli üretim lisansı verilmesi hususunda hiçbir anlaşmanın bulunmadığını açıkladı.

Trumpın Ankaradaki sözü rafa kalktı: Rusya balistik füzeyle Kievi vurdu! Bölgede kimyasal alarm

VİYANA'DA GİZLİ BARIŞ ZİRVESİ

Sahadaki yıkım derinleşirken Avrupa Birliği (AB) kanadı finansal misillemeye gitti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya, neden olduğu yıkımın bedelini ödemelidir" diyerek, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk yeni finansman paketinin Ukrayna'nın kullanımına sunulduğunu duyurdu.

Öte yandan Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, tırmanan savaşı sonlandıracak muhtemel bir barış anlaşmasının parametrelerini görüşmek üzere temmuz ayında Viyana'da gizli bir diplomatik zirve gerçekleştirildi. Toplantıya İngiltere'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow, Almanya'nın eski Devlet Sekreteri Markus Ederer, Fransız diplomat Pierre Vimont ve ismi açıklanmayan eski bir Kremlin yetkilisinin katıldığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de işaret ettiği arka kapı diplomasisi, tarafların sahada tırmanan şiddete rağmen masa arkasında arayışlarını sürdürüyor.

Trump'ın Ankara'daki sözü rafa kalktı: Rusya balistik füzeyle Kiev'i vurdu! Bölgede kimyasal alarm

VİYANA'DAN ÖNCE ALİYEV'İN İŞARET ETTİĞİ GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Merz’in Berlin’deki ortak basın toplantısında "Haberim yok" dediği gizli Alman-Rus görüşmesini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi uçuş kayıtlarıyla yalanlanmıştı.

Alman basın organı Deutsche Welle’nin, Temmuz ayı ortasında Bakü’de eski üst düzey Alman ve Rus yetkililer arasında yapıldığı öne sürülen gizli barış görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine Şansölye Merz, söz konusu temaslardan kesinlikle haberi olmadığını beyan etmişti. Ancak Merz’in hemen ardından söz alan Azerbaycan lideri Aliyev, Bakü’nün elindeki resmi devlet verilerini açıklayarak Alman Şansölyesi’nin iddialarını boşa çıkarmıştı.

Trump'ın Ankara'daki sözü rafa kalktı: Rusya balistik füzeyle Kiev'i vurdu! Bölgede kimyasal alarm

ALİYEV UÇUŞ KAYITLARINI TEK TEK AÇIKLADI

Aliyev, 12 Temmuz tarihinde Berlin’den kalkan uçakla Şansölyelik Ofisi eski Başkanı Ronald Pofalla ve Brandenburg Eyaleti eski Başbakanı Matthias Platzeck’in Bakü’ye ulaştığını, aynı gün Moskova’dan gelen uçakta ise Rusya eski Başbakanı Viktor Zubkov ile Kremlin Sivil Toplum Konseyi Başkanı Valery Fadeyev’in yer aldığını beyan etti. Heyetlerin 14 Temmuz’a kadar Bakü’de kaldığını doğrulayan Aliyev, Bakü’nün bu teması The Times’ın haberinin ardından yaptığı sınır tahkikatıyla kesinleştirdiğini vurguladı.

"EGEMENLİĞİMİZ İHLAL EDİLDİ, BAKÜ BİLGİ NOTU ALMADI"

Bakü’nün diplomatik olgunluğunu ve şeffaflığını vurgulayan Aliyev, Azerbaycan topraklarının taraflarca haber verilmeksizin bir gizli müzakere sahası olarak kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Ne Berlin’in ne de Moskova’nın Bakü makamlarına bilgilendirme yapmadığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan’ın Ukrayna’da barışa vesile olacak her türlü diyaloğu desteklediğini ancak bu tür organizasyonların ev sahibi ülkenin bilgisi dahlinde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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