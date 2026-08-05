Musluklara ulaşan suya 31 yıldır Kur'an-ı Kerim tilaveti eşlik ediyor! Bir an bile durmuyor, bütün şehre bu tesisten veriliyor

Malatya'da kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nde 1995 yılından bu yana 24 saat aralıksız Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. Doğal kaynak suyunun şehre ulaştırıldığı tesiste sürdürülen uygulama, hem manevi yönü hem de güvenli içme suyu hizmetiyle dikkat çekiyor.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nde 1995 yılında başlatılan uygulama kapsamında günün 24 saati kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunuyor. Beydağı eteklerinden çıkan doğal kaynak suyu ise herhangi bir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde klorlanarak şehir şebekesine veriliyor.

31 yıldır bir an bile durmadı! Malatyadaki su tesisinde dikkat çeken Kuran tilaveti geleneği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nin yalnızca kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olmadığını, aynı zamanda manevi yönüyle de önemli bir değer taşıdığını söyledi. Tesisin yıllardır Malatyalılara sağlıklı ve güvenilir içme suyu ulaştırdığını belirten Er, "Beydağı'nın eteklerinden doğal olarak çıkan kaynak suyu hiçbir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde klorlanarak şebekeye veriliyor. Suyun kendi cazibesiyle şehre ulaşması hem doğal yapısının korunmasını sağlıyor hem de enerji verimliliği açısından önemli avantaj sunuyor" dedi.

31 yıldır bir an bile durmadı! Malatyadaki su tesisinde dikkat çeken Kuran tilaveti geleneği

"TESİSİMİZİN MANEVİ ATMOSFERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Vatandaşların musluklarından akan suyun güvenle tüketilebilmesi için tesisin 7 gün 24 saat esasına göre teknik ekipler tarafından anlık olarak takip edildiğini kaydeden Er, düzenli bakım, temizlik ve su kalite analizlerinin titizlikle gerçekleştirildiğini belirterek, "İçme suyumuz kaynağından vatandaşımızın musluğuna ulaşıncaya kadar sürekli denetim altında tutuluyor." ifadelerini kullandı Tesiste 1995 yılından bu yana aralıksız Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldığını vurgulayan Er, "Bu uygulamayla tesisimizin manevi atmosferini güçlendiriyoruz. Gündüzbey Kaptaj Tesisi doğal zenginliğinin yanı sıra manevi yönüyle de şehrimizin kıymetli değerlerinden biri olmayı sürdürüyor" dedi.

6 Şubat depremlerinde kaptaj suyunda yaşanan bulanıklığın alternatif su kaynaklarının önemini ortaya koyduğunu ifade eden Er, "Depremler bize su güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle mevcut kaynaklarımızı korurken alternatif kaynakları da şehrimize kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

31 yıldır bir an bile durmadı! Malatyadaki su tesisinde dikkat çeken Kuran tilaveti geleneği

Kaptajın saniyede 2 bin ile 3 bin 500 litre arasında debiye sahip olduğunu aktaran Er, geçen yıl debinin 2 bin litre seviyelerine kadar düştüğünü belirterek, "Uluslararası finansman desteğiyle yaklaşık 70 milyon avroluk alternatif içme suyu projemizi başlattık. Proje çalışmalarında sona yaklaştık. İnşallah iki yıl içerisinde Fırat Havzası'ndan getirilecek suyu Beydağı İnderesi'nde kurulacak arıtma tesisiyle mevcut sistemimize senkronize bir şekilde çalıştıracağız. Rabbim bu bereketli su kaynağımızı daim eylesin. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası