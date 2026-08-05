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Yaşam

Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı

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Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı
Fotoğraf Başlığı Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yangın bölgesinde kesim yapan orman işçisi, traktör ile römorkun arasında sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yangından etkilenen orman sahasında devam eden kesim çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Yanan sahada kesim yapan özel şirket çalışanı Sedat Çetin, traktör ve taşıyıcı sepetin arasına sıkıştı.

Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı
Başlık ResmiOrman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı

Olay yerinde hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanılan orman yangını sonucunda Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde yanan ağaçların kesim işlemleri başlatılmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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