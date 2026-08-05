Denizli'nin Buldan ilçesinde yangın bölgesinde kesim yapan orman işçisi, traktör ile römorkun arasında sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yangından etkilenen orman sahasında devam eden kesim çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Yanan sahada kesim yapan özel şirket çalışanı Sedat Çetin, traktör ve taşıyıcı sepetin arasına sıkıştı.

Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı

Olay yerinde hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanılan orman yangını sonucunda Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde yanan ağaçların kesim işlemleri başlatılmıştı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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