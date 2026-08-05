AÖL(Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler bir kez daha sonuç takvimine çevrildi. Yayımlanan takvimde AÖL 3..dönem sınav sonuçları için ağustos ayının ilk günlerinde duyurulacak. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler, sonuçları online olarak görüntüleyebilecek. Peki, Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, MEB Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden sınav puanlarını görüntüleyebilecek. Şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapacak adaylar, ders bazında aldıkları puanları, doğru ve yanlış cevap sayılarını, başarı durumlarını ve kazandıkları kredileri sınav sonuç bilgileri ekranından inceleyebilecek.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları için saatler kaldı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından 7 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Sınavın sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.



Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 50 puan alınması gerekir.

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