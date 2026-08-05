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Yaşam

Yalova'da ilginç görüntü! Park edilmemesi için yaptığına bakın

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Yalova'da ilginç görüntü! Park edilmemesi için yaptığına bakın

Yalova'da bir kafenin önünde sandalyeye oturarak park edecek araç için yer tutan personel ile otomobilini park etmek isteyen sürücü arasında tartışma çıktı.

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Adnan Menderes Mahallesi Ufuk Sokak'ta iddiaya göre kadın sürücü, otomobilini bir kafenin önünde yol kenarındaki boş park alanına park etmek istedi. Ancak iş yerinin önünde kadın personel sandalyeye oturarak yer tutmak istedi.

Yalova'da ilginç görüntü! Park edilmemesi için yaptığına bakın
Başlık ResmiYalova'da ilginç görüntü! Park edilmemesi için yaptığına bakın

Bir süre bekleyen sürücü ile kadın personel arasında tartışma yaşanırken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil park yerine yaklaşmasına rağmen kadın personelin sandalyeyle park alanını işgal etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan, park alanının kafenin bulunduğu binaya ait özel kullanım alanı olduğu iddia edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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