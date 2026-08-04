Fenerbahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip
Fenerbahçe'nin milli sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın, Avrupa'dan 4 takımın listesinde olduğu iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den iki talip!
AVRUPA'DAN 4 KULÜP PEŞİNDE
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre; Hollanda'dan Feyenoord, İspanya'dan Espanyol, Almanya'dan Hamburg ve İskoçya'dan Glasgow Rangers, Oğuz Aydın ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE'DE 71 MÜSABAKA
Fenerbahçe'de daha çok yedek olarak değerlendirilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla çıktığı 71 resmi maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertli takımla 2028 yılına kadar mukavelesi bulunan Oğuz Aydın, 2024-2025 sezonu öncesinde Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.