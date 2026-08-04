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Spor

Fenerbahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip

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Fenerbahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip

Fenerbahçe'nin milli sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın, Avrupa'dan 4 takımın listesinde olduğu iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

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AVRUPA'DAN 4 KULÜP PEŞİNDE

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre; Hollanda'dan Feyenoord, İspanya'dan Espanyol, Almanya'dan Hamburg ve İskoçya'dan Glasgow Rangers, Oğuz Aydın ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip
Başlık ResmiFenerbahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip

FENERBAHÇE'DE 71 MÜSABAKA

Fenerbahçe'de daha çok yedek olarak değerlendirilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla çıktığı 71 resmi maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertli takımla 2028 yılına kadar mukavelesi bulunan Oğuz Aydın, 2024-2025 sezonu öncesinde Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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