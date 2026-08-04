Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den iki talip!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan 21 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'e, Süper Lig'den sürpriz talipler çıktı.

Sarı lacivertlilerin Sırp beki Ognjen Mimovic için Süper Lig'den iki takım devreye girdi.

İKİ TAKIMIN LİSTESİNDE

Sporx'te yer alan habere göre; Süper Lig ekipleri Konyaspor ve Erzurumspor, Mimovic'in transferi için harekete geçti. Haberde, yeşil-beyazlıların Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve 21 yaşındaki sağ bekin transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Ognjen Mimovic

ERZURUMSPOR TEKLİF YAPACAK

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'un, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic'e talip olduğu ve ilerleyen günlerde sarı lacivertlilere kiralama teklifini sunacağı kaydedildi. Fenerbahçe'den geçen sezon Pafos'a kiralanan genç sağ bek, Pafos'ta 28 maçta 2 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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