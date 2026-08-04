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Spor

Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den iki talip!

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Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den iki talip!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan 21 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'e, Süper Lig'den sürpriz talipler çıktı.

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Sarı lacivertlilerin Sırp beki Ognjen Mimovic için Süper Lig'den iki takım devreye girdi.

İKİ TAKIMIN LİSTESİNDE

Sporx'te yer alan habere göre; Süper Lig ekipleri Konyaspor ve Erzurumspor, Mimovic'in transferi için harekete geçti. Haberde, yeşil-beyazlıların Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve 21 yaşındaki sağ bekin transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

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Ognjen Mimovic
Başlık ResmiOgnjen Mimovic

ERZURUMSPOR TEKLİF YAPACAK

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'un, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic'e talip olduğu ve ilerleyen günlerde sarı lacivertlilere kiralama teklifini sunacağı kaydedildi. Fenerbahçe'den geçen sezon Pafos'a kiralanan genç sağ bek, Pafos'ta 28 maçta 2 asist yaptı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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