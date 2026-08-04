FETÖ'den Yeni Parti itirafı: Kurulması teröristbaşı Gülen'in vasiyetiydi, CHP'yi böldük

FETÖ'nün firari ismi Emre Uslu, teröristbaşı Fetullah Gülen'in vasiyeti olan parti projelerini CHP'yi bölerek gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Uslu, kendisi dahil olmak üzere kripto FETÖ'cülerin CHP'nin bölünmesinde aktif rol aldıklarını dile getirerek, Yeni Parti'nin temelini attıklarını belirtti.

Özgür Özel'in CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kurması muhalefet cephesinde derin bir çatlak oluştururken, firari terörist FETÖ'cülerin Yeni Parti'ye verdikleri destek dikkat çekiyor.

Özel'in 'Yeni Parti'sine dair açıklamalarda bulunan firari FETÖ'cü Emre Uslu, partinin ABD'de ölen teröristbaşı Fetullah Gülen'in vasiyeti üzerine tertip edilen bir plan çerçevesinde kurulduğunu ifade etti.

15 Temmuz'un planlayıcısı olan teröristbaşı Gülen'e övgüler yağdıran terörist Uslu, yaptığı bir yayında cemaatin sırlarını paylaşacağını vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Terörist Uslu “Bugün size bildiğim bazı cemaatin sırlarını anlatacağım. Fetullah Gülen'in vefatından sonra cemaat yeni bir faza geçti. Bu Gülen'e benim de bir dönem yazmış olduğum bir mektupla ilgili bir stratejiydi” diyerek giriş yaptığı yayında FETÖ'nün Türk siyasetini yeniden dizayn etme girişimini itiraf etti.

Firari FETÖ'cü Emre Uslu

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN VASİYETİYDİ!

Teröristbaşı Gülen'in ölmeden önce bir parti kurma vasiyetinde bulunmasının ardından FETÖ üyelerinin harekete geçtiğini dile getiren Uslu, "Gülen kendisinden sonra cemaatin İman, Hayat, Şeriat düsturu hükmünce artık bir siyasi parti kurması gerektiğini vasiyet etti ve bunun üzerine cemaat de Türkiye'de olabildiğince şartlar elverdiği süre içerisinde Türkiye'de kullanmış olduğu kripto adamlarını kullanarak muhterem Fetullah Gülen'in vasiyetini yerine getirip CHP'yi de bölerek Yeni Parti'yi kurdurdu" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

"CHP'Yİ FETÖ BÖLDÜ"

Terör örgütünün CHP'nin bölünmesi için aktif rol aldığının altını çizen firari Uslu, "Bunu istihbarat servisleri de bildiğinden dolayı artık birtakım işler farklı şekilde devam edecek. Bunu bu nedenle biz gazeteciler de CHP'nin bölünmesini, Yeni Parti'nin kurulmasını alkışladık hatta bu konuda aktif rol de oynadık" şeklinde konuştu.

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"YENİ PARTİ, FETÖ'YÜ MUHALEFET YAPTI"

"Cemaat yeni partisiyle muhalefet oldu" diyerek terör örgütünün Yeni Parti'ye açıkça destek verdiğini söyleyen Uslu, "Pekala bundan sonra ne olacak? Cemaat yeni partisiyle muhalefet olduğuna göre buradan sonra Türkiye'de neler olacak?" sözlerine yer verdi.

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