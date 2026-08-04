72 bin göçmenin akın ettiği sınırda son durum! İspanya rakamları paylaştı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan düzensiz göç krizine ilişkin yeni bilanço açıklandı. Yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğü belirtilirken, geçiş girişimleri sırasında en az 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç krizine ilişkin son durumu paylaştı.

Marlaska, son dönemde Sebte'ye ulaşan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının yeniden Fas'a döndüğünü açıkladı. İspanya'da kalan göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğünü belirten Bakan, gerekli görülmesi halinde sınır dışı süreçlerinin de işletileceğini söyledi.

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CAN KAYBI 75 OLARAK AÇIKLANDI

Göç girişimleri sırasında yaşanan trajedinin bilançosunu da paylaşan Marlaska, en az 75 kişinin hayatnı kaybettiğini duyurdu. Daha önce yerel basında can kaybının 88 olduğu yönünde haberler yer almıştı.

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"SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ BİLGİLER GÖÇÜ TETİKLEDİ"

AB içişleri bakanlarının, İspanya'nın krize verdiği cevabı olumlu değerlendirdiğini aktaran Marlaska, düzensiz göç dalgasında sosyal medyada yayılan dezenformasyonun önemli rol oynadığını savundu.

Yanlış bilgilerin kitlesel geçiş girişimlerini artırdığını ifade eden İspanyol Bakan, bunun çok sayıda insanın hayatını tehlikeye attığını belirtti.

44 GÖÇMENDEN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan El Pais gazetesine konuşan İspanya polisi, Sebte'ye ulaşmaya çalışırken 44 düzensiz göçmenin kaybolduğunu açıkladı. Kayıpları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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KRİZ NASIL BAŞLADI?

30 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kıyılarından yüzerek Sebte'ye geçmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene güvenlik güçleri müdahale etmişti. Olayın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklarken, hükümet bölgedeki güvenliği artırmak amacıyla silahlı kuvvetleri Sebte'ye konuşlandırma kararı almıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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