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Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

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Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Fotoğraf Başlığı Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak?

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi ''Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yapılan hesaplamalara göre, küresel enerji piyasalarında mevcut seyrin korunması halinde motorin fiyatlarında bu gece itibarıyla önemli bir fiyat güncellemesi yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan fiyat gerilemesi motorin indirimi beklentisini de beraberinde getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından ise birçok araç sahibi ''Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak?'' sorusunu da gündeme getirdi.

Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından elde edilen hesaplamalara göre motorin grubunda indirim uygulanması bekleniyor. Uluslararası ürün fiyatlarında son anda farklı bir gelişme yaşanmaması halinde, yeni fiyatların 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Beklenen düzenlemeye göre motorinin litre fiyatında toplam 6,37 TL'lik bir indirim hesaplanıyor.

Mevcut vergi uygulaması kapsamında indirimin 5 lira 32 kuruşluk kısmının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine aktarılması bekleniyor. Sürücülerin pompa fiyatında hissedeceği net indirimin yaklaşık 1,05 TL seviyesinde olacak.

Motorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorine mazota indirim var mı, kaç TL olacak? 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Sektördeki beklentiler yalnızca motorin grubunda fiyat indirimi yapılacağı yönünde.

Petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyri ise hem benzin hem de motorin fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanıp yaşanmayacağını belirleyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

ŞehirYakıt TürüFiyat (TL)
İstanbul Avrupa YakasıBenzin67.24
Motorin81.02
LPG33.79
İstanbul Anadolu YakasıBenzin67.08
Motorin80.87
LPG33.19
AnkaraBenzin68.20
Motorin82.14
LPG33.89
İzmirBenzin68.50
Motorin82.42
LPG33.79
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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