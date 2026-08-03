Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. Sektör kaynaklarına göre otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.

LPG'ye gece yarısından itibaren zam bekleniyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından petrol fiyatları haftaya yüzde 5'i aşan düşüşle başlamıştı. Ancak jeopolitik gelişmeler, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor.

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LPG'YE GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM

Sektörden alınan bilgilere göre, otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Bir zam daha! Akaryakıt tabelaları gece yarısından itibaren değişecek

Jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalarda oluşturduğu dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV zamlarıyla birlikte akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

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