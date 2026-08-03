İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS, Fed'in faiz politikası ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları belirleyeceğini belirterek ons altında 2027 yılı için 5.200 dolar hedefi açıkladı.

Jeopolitik gelişmelerin devam etmesiyle birlikte ABD-İran savaşındaki son durum piyasaları etkilemeye devam ediyor. Büyük yatırım bankaları da altının seyrine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmayı sürdürüyor.

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Dünya genelinde yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS de altın hakkında yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu. Bankanın yaptığı analize göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarından kaçınması, merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve yatırım talebinin yeniden canlanması halinde ons altının 2026'nın ikinci yarısından itibaren yükseliş trendine gireceği öngörüldü.

Altın 2027 yılında kaç lira olacak? Dünyaca ünlü bankadan tahmin

Rapora göre, merkez bankalarının güçlü alımları sayesinde altına önemli destek sağlandı. Ancak maden arzındaki artışın fiyatlar üzerindeki baskıyı artırması beklenirken, son dönemde yatırım ve mücevher talebindeki zayıflama da dikkat çekti.

ONS ALTIN 3850 DOLARA GERİ ÇEKİLEBİLİR

UBS'e göre, kısa vadede Fed'e yönelik beklentiler nedeniyle ons altında 3.850 dolara kadar geri çekilme riski bulunuyor. Ancak faizlerin sabit tutulması ve ilerleyen dönemde indirim sürecine geçilmesi halinde yükselişin yeniden hız kazanabileceği vurgulandı.

Altın 2027 yılında kaç lira olacak? Dünyaca ünlü bankadan tahmin

Bankanın ons altın için hedeflediği seviyeler ise Eylül 2026'da 4.400 dolar, Aralık 2026'da 4.600 dolar, Mart 2027'de 5.000 dolar ve Haziran 2027'de 5.200 dolar olarak açıklandı. Banka ayrıca muhtemel geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini belirtti.

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