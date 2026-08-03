Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu İsmail Kartal, Avusturya ekibine karşı sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

Sarı-lacivertli camiada gözler Sturm Graz sınavına çevrildi. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçını kazanarak, Avusturya'daki rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

İsmail Kartal - Nelson Semedo

SAĞ BEKTE NELSON, SOLDA OOSTERWOLDE

Teknik direktör İsmail Kartal, Chobani Stadyumu'nda sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. Kaleyi Brezilyalı yıldız Ederson'un koruyacağı Fenerbahçe'de savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Jayden Oosterwolde oynayacak. Stoper ikilisini Milan Skriniar ve yeni transfer Nathan Ake oluşturacak.

Jayden Oosterwolde

ORTA ALANDA GUENDOUZI, İSMAİL, ASENSIO

TRT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio'ya görev verecek.

Matteo Guendouzi

GOL UMUDU TALISCA

Hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci'nin, solunda Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi planlanıyor. Kartal, ileri uçta ise Anderson Talisca’yı sahaya sürecek.

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