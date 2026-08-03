Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta’ya dönük yaşanan kitlesel göç krizinin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e bir mektup gönderdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ilettiği mektupta Ceuta ve Melilla’da yaşanan göç olaylarına karşı Brüksel'in Madrid ile tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

İspanyol ve Faslı yetkililerin kitlesel geçişleri İspanya anakarasına ve Avrupa'ya sızmadan durdurmadaki başarısına dikkat çeken von der Leyen, "Hem İspanyol hem de Faslı yetkililer bu durumu verimli ve etkili bir şekilde yöneterek, göçmenlerin İspanya anakarasına ve Avrupa’ya yasadışı geçişini başarıyla engellediler" ifadesini kullandı.

Yaşanan son olayların AB sınır güvenliğinin yeniden yapılandırılması zorunluluğunu gözler önüne serdiğini belirten Komisyon Başkanı, kritik geçiş noktalarında fiziksel bariyerlerin kullanımı, erken uyarı sistemlerinin kurulması, kaçakçılık ağlarının çökertilmesi ve hızlı sınır dışı mekanizmaları gibi beş temel alanda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

AB sınırlarına 5 aşamalı kalkan geliyor: Von der Leyen'in Sanchez'e yazdığı mektupta ortaya çıktı!

Sınır yönetiminde Fas ile stratejik ortaklığın önemine değinen von der Leyen, Rabat yönetimine sağlanan teknik ve mali desteğin artırılabileceğini ifade etti. Buna karşın Komisyon Başkanı, düzensiz göçün üye ülkelere karşı bir nüfuz aracı olarak kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca, göç konusundaki stratejik yol haritasının Ekim ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirvesi’nde liderler seviyesinde ele alınacağını ileri sürdü.

AB sınırlarına 5 aşamalı kalkan geliyor: Von der Leyen'in Sanchez'e yazdığı mektupta ortaya çıktı!

AVRUPALI LİDERLER SANCHEZ E KARŞI MI?

Ceuta’da patlak veren kriz, üye ülkeler arasında göç politikalarına ilişkin derin görüş ayrılıklarını yeniden su yüzüne çıkardı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in öncülük ettiği 22 AB ülkesi lideri, von der Leyen’e ortak bir mektup göndererek Madrid hükümetinin göç politikalarını açıkça hedef aldı. Eleştirilerde, yaşanan aksaklıkların İspanya’nın Schengen işbirliği üzerindeki statüsü açısından sonuçları olması gerektiği savunuldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Avrupalı mevkidaşlarını önyargı ve bencillik sergilemekle suçlayarak eleştirilere tepki gösterdi. İspanyol yetkililer Ceuta’nın Schengen kapsamında özel bir statüye tabi olduğunu ve şehre ulaşan hiçbir göçmenin Avrupa anakarasına geçişine izin verilmediğini belirterek Madrid üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştı. Tırmanan gerilimin ardından AB İçişleri Bakanları, Ceuta'daki son durumu ve sınır güvenliğini acil koduyla görüşmek üzere Salı günü çevrim içi toplantıda bir araya gelecek.

AB sınırlarına 5 aşamalı kalkan geliyor: Von der Leyen'in Sanchez'e yazdığı mektupta ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte (Ceuta) şehrine yüzerek veya yürüyerek giren kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

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