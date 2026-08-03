Başakşehir'de bir telefoncu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, 400 bin lira değerinde 14 cep telefonunu çaldı. Hırsızların dükkanın camını odunla kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 2 şüpheli, bir telefon satış mağazasının camını odunla kırdı, içeri girdi.

Şüpheliler, tezgahtaki yaklaşık 400 bin lira değerindeki 14 cep telefonunu alarak yaya olarak kaçtı. İş yerindeki alarm sisteminin devreye girmesi üzerine işletme sahibi dükkana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

400 bin lira saniyeler içinde buhar oldu! Camı odunla kırıp 14 telefon çaldılar

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin odun parçasıyla telefoncu dükkanının camını kırdığı, daha sonra tezgahtaki cep telefonlarını kısa sürede topladığı ve alarmın çalmasına rağmen yaya olarak kaçtığı anlar yer aldı.

400 bin lira saniyeler içinde buhar oldu! Camı odunla kırıp 14 telefon çaldılar

“KİMSE ALDIRIŞ ETMEMİŞ”

İşletme sahibi Erdem Yakışkan, yaşananları şöyle anlattı:

Sabah 04.50 sıralarında alarmın çalması üzerine iş yerime geldim. Geldiğimde camların kırıldığını ve vitrindeki telefonların çalındığını gördüm. Çevredeki vatandaşlar polisi aramış, ekipler de kısa sürede geldi. 2 kişi yüzleri maskeli ve ellerinde eldivenle gelmiş. İlerideki fırının önünden aldıkları odunla camı kırıp içeri girmişler. Alarm çalmasına rağmen kimse aldırış etmemiş. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduk.

“ZARARIMIZ 400 BİN LİRA”

Yakışkan “Zararımız yaklaşık 400 bin lira. Kepengimiz de yaklaşık bir haftadır arızalıydı. Hırsızların bunu fırsat olarak değerlendirdiğini düşünüyorum" dedi.

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