Macaristan’da Viktor Orban’ın genel seçimleri kaybetmesiyle başlayan siyasi değişim rüzgarı, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sıra dışı bir boyut kazandı. Başbakan Peter Magyar’ın halktan aday önerisi istemesi üzerine kamuoyundan çok fazla talep alındı. İngiliz The Guardian gazetesinin gündeme getirdiği haberde, Victoria’s Secret mankeni Barbara Palvin, "Hide the Pain Harold" lakaplı internet fenomeni Andras Arato ve Rubik Küpü’nün mucidi Erno Rubik gibi isimler öne çıktı.

Macaristan'da seçim zaferinin ardından kamu medyasındaki "propaganda yayınlarını" sonlandıran ve yargı ile ordudaki Orban müttefiklerini tasfiye eden Başbakan Peter Magyar, eski Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un anayasa değişikliğiyle görevden ayrılmasının ardından yeni cumhurbaşkanı için sivil topluma çağrıda bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, halkın katılımını teşvik etmek amacıyla başlatılan süreç, sosyal medyada geniş çaplı ve mizahi bir oy verme dalgasına dönüştü.

Yapılan çevrim içi anketlerde dünyaca ünlü Victoria’s Secret mankeni Barbara Palvin’in yanı sıra internet fenomeni "Hide the Pain Harold" (Andras Arato), Nobel ödüllü biyokimyacı Katalin Kariko ve Rubik Küpü’nün mucidi Erno Rubik halkın en çok tercih ettiği figürler arasında yer aldı. Ancak Tisza Partisi’nin 141 milletvekiliyle parlamentoda çoğunluğa sahip olmasına rağmen resmi bir başvuru kanalının bulunmaması ve Magyar’ın daha önce satranç büyükustası Judit Polgár’ı danışmadan aday gösterip reddedilmesi, süreçteki iletişim eksikliklerini ve kamuoyundaki tartışmaları beraberinde getirdi.

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ORBAN'DAN BOYKOT KARARI

Cumhurbaşkanlığı seçimi için belirlenen 19 Ağustos son tarihi yaklaşırken, parlamentodaki dengeler ve anayasal süreçler de siyasetin ana gündemi olmaya devam ediyor. Tisza Partisi, adaylık için bağımsız tarihçi Ignac Romsics ve 2024’teki af skandalını ortaya çıkaran avukat Botond Fülöp gibi isimlerle görüşmeler yürütürken, muhalefette kalan Viktor Orban’ın Fidesz partisi ise Sulyok’un görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak parlamento oylamasına katılmayacağını duyurdu.

"Hide the Pain Harold" (Andras Arato)

Sivil toplum kuruluşları ve Uluslararası Af Örgütü, Sulyok’un görevden uzaklaştırılmasını haklı bulmakla birlikte, yeni hükümetin nitelikli çoğunluğa dayanarak anayasa değişikliklerini bir yöntem olarak kullanmasını eleştiriyor. Fidesz’in boykotu nedeniyle Tisza Partisi adayının parlamentodan rahatlıkla onay alması beklenirken, Macar kamuoyu ilk kez kendi adaylarını açıkça tartışabilmenin ve Orban sonrası dönemin yarattığı özgürlük ortamının tadını çıkarıyor.

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