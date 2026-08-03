Beşiktaş'ta Hradec Kralove mesaisi: Leandro Trossard sahaya indi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard, ilk antrenmanına çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, takımla ilk antrenmanına çıktı.