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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan İnegöl-Bursa kara yolu Ümitalan rampası üzerinde seyir halindeyken ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan 35 CSH 347 plakalı otomobilin sürücüsü E.E.'nin makas attığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yoldaki diğer araçların arasından hızla geçerek sürücüleri tehlikeye düşüren ve izleyenlere pes dedirten bu görüntülerin ardından İnegöl Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri anında harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü E.E.'ye, trafikte tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira cezai işlem uygulandı.

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