Yurt dışında eğitimine devam etmek ya da uluslararası kariyer planı yapmak isteyen öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında mavi diploma yer alıyor. Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte "Mavi diploma nedir?", "Hangi üniversiteler mavi diploma veriyor?" ve "Mavi diploma hangi ülkelerde geçerli?" soruları yeniden gündeme geldi.

Mavi diploma olarak bilinen belge, üniversite diplomasına eklenen ve mezunun aldığı eğitimin içeriğini uluslararası standartlarda açıklayan Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı kapsamında hazırlanan bu belge, mezun olunan programın kapsamını, ders içeriklerini, kredi sistemini ve akademik yeterlilikleri ayrıntılı şekilde gösterir. Mavi diploma bilhassa Avrupa ülkelerinde eğitim geçmişinin daha kolay anlaşılmasını sağlayarak yüksek lisans, doktora ve iş başvurularında önemli kolaylık sunabilmekte. Peki, mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli?

Mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli? İşte mavi diploma almanın şartları

MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİDİR?

Mavi Diploma Veren Devlet Üniversiteleri:

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mavi Diploma Veren Özel Üniversiteler:

Atılım Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

MEF Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli? İşte mavi diploma almanın şartları

MAVİ DİPLOMA ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Mavi diploma alabilmek için belgeyi düzenleyen bir üniversitede eğitim görmek gerekiyor. Türkiye'deki her üniversite mavi diploma vermediği için tercih yapılırken bu durumun önceden araştırılması önemlidir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans veya yüksek lisans programını başarıyla tamamlaması, mezuniyet için gerekli tüm dersleri ve kredileri eksiksiz bitirmesi gerekiyor. Üniversitenin mezuniyet şartlarının yerine getirilmesinin ardından diploma eki olarak hazırlanan mavi diploma düzenlenebiliyor.

Bazı üniversiteler mavi diplomayı mezuniyet sırasında otomatik olarak verirken, bazı yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin mezuniyet sonrasında öğrenci işleri birimine başvuruda bulunması istenebiliyor.

Mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli? İşte mavi diploma almanın şartları

MAVİ DİPLOMA NE İŞE YARAR?

Mavi diploma üniversitede alınan eğitimin uluslararası standartlarda hazırlanmış bir özetini sunan diploma ekidir. Bu belge sayesinde mezun olunan bölüm, alınan dersler, kredi sistemi ve akademik yeterlilikler yurt dışındaki üniversiteler ve işverenler tarafından daha kolay değerlendirilebiliyor.

Mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli? İşte mavi diploma almanın şartları

Yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrenciler için başvuru sürecini kolaylaştıran mavi diploma, uluslararası iş başvurularında da eğitimin daha anlaşılır şekilde sunulmasına katkı sağlıyor. Ayrıca Erasmus gibi uluslararası eğitim programlarında ve akademik hareketlilik süreçlerinde de önemli avantajlar sunabiliyor.

Fakat mavi diploma tek başına denklik belgesi yerine geçmiyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik ve benzeri mesleklerde çalışabilmek için gidilecek ülkenin denklik ve mesleki yeterlilik şartlarının ayrıca yerine getirilmesi gerekiyor.

Mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli? İşte mavi diploma almanın şartları

MAVİ DİPLOMA HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Almanya

Portekiz

Fransa

Çekya

İtalya

Estonya

İspanya

Letonya

Hollanda

Litvanya

Belçika

Macaristan

İsveç

Romanya

Finlandiya

Hırvatistan

Danimarka

Malta

Polonya

Kıbrıs (GKRY)

Avusturya

Bulgaristan

İrlanda

Lüksemburg

Mavi diploma veren üniversiteler hangileri, hangi ülkelerde geçerli? İşte mavi diploma almanın şartları

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya gibi bazı ülkelerde de diploma değerlendirme süreçlerinde yardımcı belge olarak kullanılabiliyor. Her ülkenin kendi eğitim sistemi ve mesleki kabul kuralları bulunduğu için mavi diploma tek başına çalışma veya meslek icra etme hakkı sağlamıyor.

Yurt dışında çalışmak isteyen kişilerin ayrıca çalışma izni alması, gerekli durumlarda oturum hakkına sahip olması, ilgili ülkenin dil yeterlilik şartlarını karşılaması ve gerekiyorsa mesleki denklik işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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