2026 YKS tercih takviminde son güne yaklaşılırken üniversite adayları tercih işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden sürdürüyor. YKS tercihlerinin biteceği tarih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün araştırılıyor.

2026 YKS tercihleri için son gün yaklaşırken adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlamaya devam ediyor. YKS tercih takviminde yer alan bitiş saati ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor.

YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45’te başlayan YKS tercihleri, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Başvuru merkezleri aracılığıyla, posta yoluyla veya elden gönderilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih işleminin sistemdeki uyarılar takip edilerek tamamlanması ve kaydın sonlandırıldığının kontrol edilmesi gerekiyor.

YKS tercihleri son gün ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 YKS tercih takvimi

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Üniversite tercihleri hazırlanırken yalnızca geçmiş yıllardaki taban puanların değil, adayın başarı sırasının, program kontenjanlarının ve kılavuzda belirtilen genel ve özel koşulların da incelenmesi gerekiyor. Adayların tercih etmek istedikleri bölümlerin program kodlarını, eğitim dilini, hazırlık sınıfı durumunu, ücret ve burs koşullarını güncel 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üzerinden kontrol etmesi önemli.

Tercih listesi oluşturulurken üniversitenin bulunduğu şehir, barınma ve ulaşım imkanları, akademik kadro, ders içerikleri, staj olanakları ve mezuniyet sonrasındaki kariyer seçenekleri de değerlendirmeye dahil edilebilir. YÖK Atlas üzerinden programların geçmiş kontenjan, yerleşen öğrenci ve taban başarı sırası bilgileri incelenebilir.

YKS tercihleri son gün ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 YKS tercih takvimi

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos’ta tamamlanmasının ardından adayların puanları, başarı sıraları, tercih sıralamaları ve program kontenjanları doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuç tarihinin ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası