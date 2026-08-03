ABD merkezli girişim Revoy, mevcut dizel çekicileri tamamen değiştirmeden elektrik destekli hibrit araçlara dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Çekici ile dorse arasına bağlanan dev bataryalı elektrikli römork modülü, yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Elektrikli ağır ticari araçlara geçiş, yüksek satın alma maliyetleri ve şarj altyapısındaki eksiklikler nedeniyle birçok filo işletmecisi için hala önemli bir engel oluşturuyor. ABD'li teknoloji şirketi Revoy ise bu soruna farklı bir çözüm sunuyor.

Şirket tarafından geliştirilen elektrikli römork modülü, mevcut dizel çekicilere herhangi bir motor değişikliği yapılmadan araca elektrik desteği kazandırıyor. Böylece filoların yeni elektrikli kamyon satın almak yerine mevcut araçlarını kullanmaya devam ederek yakıt tüketimini düşürmesi amaçlanıyor.

ÇEKİCİ İLE DORSE ARASINA BAĞLANIYOR

Revoy'un geliştirdiği sistem, çekici ile dorse arasına yerleştirilen bağımsız bir elektrikli taşıyıcı üniteden oluşuyor. Yaklaşık 3,96 metre uzunluğundaki modülün içerisinde 575 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat (LFP) batarya ve elektrik motoruyla tahrik edilen bir aks bulunuyor.

Sürücü hızlanmak istediğinde sistem yük ihtiyacını analiz ederek elektrik motorunu devreye sokuyor ve dizel motorun üzerindeki yükü azaltıyor. Frenleme sırasında ise rejeneratif frenleme sayesinde batarya yeniden şarj ediliyor.

Dizel tırları elektrikliye dönüştüren römork! Yakıt tüketimini yüzde 85'e kadar azaltabiliyor

400 KİLOMETREYE YAKIN ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ DESTEĞİ

Revoy'un verilerine göre sistem, toplam ağırlığı yaklaşık 36 ton olan bir çekici-dorse kombinasyonuna 322 ila 402 kilometre arasında elektrik desteği sağlayabiliyor. Bu sayede özellikle bölgesel taşımacılık yapan filoların dizel tüketiminde ciddi düşüş elde edilebileceği belirtiliyor.

YAKIT TÜKETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Şirketin paylaştığı verilere göre sistem sayesinde dizel kamyonların ortalama yakıt tüketimi önemli ölçüde azalıyor. Normal şartlarda 100 km’de 30 ila 40 litre arası tüketen bir çekici, elektrik destek sistemiyle 7 ila 12 litre seviyelerine düşüyor. Kısa mesafeli operasyonlarda ise bu değerin 6 litreye kadar gerileyeceği ifade ediliyor.

Revoy ayrıca karbon emisyonlarının da yüzde 85'e kadar azaltılabileceğini belirtiyor.

Dizel tırları elektrikliye dönüştüren römork! Yakıt tüketimini yüzde 85'e kadar azaltabiliyor

BATARYA DAKİKALAR İÇİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise batarya değişim altyapısı. Uzun süre şarj beklemek yerine sürücüler, Revoy'un kurmayı planladığı istasyonlarda boşalan modülü dolu bir üniteyle beş dakikadan kısa sürede değiştirebilecek. Böylece uzun yol taşımacılığında şarj sürelerinden kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dizel tırları elektrikliye dönüştüren römork! Yakıt tüketimini yüzde 85'e kadar azaltabiliyor

SATIŞ YERİNE ABONELİK MODELİ

Revoy, geliştirdiği sistemi doğrudan satmak yerine abonelik modeliyle sunmayı planlıyor.

Filo işletmecileri kullandıkları mesafe üzerinden ödeme yapacak. Şirket, ilk ticari operasyonuna 2026 yılı içerisinde ABD'nin Oregon eyaletinde başlayacak. İlk etapta dört elektrikli modülün görev yapacağı hatta mevcut dizel çekiciler kullanılacak.





Haberle İlgili Daha Fazlası