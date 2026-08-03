ABD'de Full Self-Driving (FSD) sistemi aktif olduğu belirtilen bir Tesla, karşı yönden gelen araçla çarpıştıktan sonra ikiye ayrıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, olay Tesla'nın otonom sürüş teknolojileriyle ilgili güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ABD'de meydana gelen trafik kazası, Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving (FSD) ile ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlk belirlemelere göre araç, FSD modu devredeyken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir Cadillac Escalade ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tesla'nın gövdesi iki parçaya ayrılırken, araçta bulunan kişiler kazayı hafif yaralarla atlattı. Yetkililer olayla ilgili teknik inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

Tam otonom sürüş açıkken kaza yapan Tesla ikiye bölündü! Yetkililer inceleme başlattı

ARAÇ İKİ PARÇAYA AYRILDI

Kaza sonrası olay yerinden paylaşılan görüntülerde Tesla'nın ön ve arka bölümünün birbirinden ayrıldığı görülüyor. Ağır hasar alan araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, araçta bulunan kişilerin emniyet kemeri ve güvenlik sistemleri sayesinde ciddi yaralanmadan kurtulduğunu belirtti.

FSD'NİN AKTİF OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yerel kaynaklara göre kaza sırasında Tesla'nın Full Self-Driving sistemi aktifti. Ancak sürücünün direksiyon başındaki müdahaleleri ve sistemin çarpışmadan önce nasıl davrandığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Tesla'nın veri kayıtlarının incelenmesiyle birlikte, sürücünün sistemi nasıl kullandığı ve kazanın meydana gelişinde FSD'nin rolü olup olmadığı araştırılacak.

Tam otonom sürüş açıkken kaza yapan Tesla ikiye bölündü! Yetkililer inceleme başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından ilgili kurumlar olayla ilgili inceleme başlattı. Araçtan elde edilecek sürüş verileri, sistem kayıtları ve olay yeri bulguları değerlendirilerek çarpışmanın nedeni belirlenecek. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından FSD sisteminin olay sırasındaki çalışma şekline ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

OTONOM SÜRÜŞ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kaza, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Tesla'nın Full Self-Driving sistemi, ismine rağmen halen sürücünün sürekli dikkatini gerektiren ve direksiyon başında kontrolü devralmaya hazır olmasını şart koşan Seviye 2 sürüş destek sistemi olarak sınıflandırılıyor.

Tesla, sistemde sürücünün yolu sürekli takip ederek gerektiğinde kontrolü ele alması gerektiğini açıkça ifade ediyor. Federal güvenlik kuralları ise sürücü destek sistemlerinin yasal sorumluluğu şoförden almadığını belirtiyor.

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