Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca konut ve iş yeri sahibi ile kiracının beklediği gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2026 Ağustos ayı kira zammı ne oldu? Ev ve iş yerleri kira artış oranı yüzde kaç?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca konut ve iş yeri sahibinin gündeminde enflasyon verileri vardı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'e göre temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ağustos 2026 döneminde uygulanacak yasal kira artış tavanı da netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ağustos ayında kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.

Kira artış oranı açıklandı mı? Ağustos ayı kira zammı belli oluyor

KİRA ARTIŞ ORANI GEÇEN AY NE KADAR OLDU?

Geçen ay ev ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlenmişti. Buna göre, kira sözleşmesini geçen ay yenileyen konut ve iş yeri kiracıları kiralarına en fazla yüzde 32,03 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

SON 10 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Eylül 2025: Yüzde 39,62

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: 32,82

Mayıs 2026: 32,43

Haziran 2026: 32,24

Temmuz 2026: 32,03

Ağustos 2026: 31,90

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