Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun kasetini 40 yıl boyunca jelatinin açmadan saklayan Mahmut Çınar, hayaline yıllar sonra kavuştu. Kurtoğlu ile bir araya gelen Çınar “35 yıl gecikmiş bir hayali hayata geçirmek için maddi olarak bütün imkanlarımı zorladım. Kurduğum hayaller hepsi bir arada oldu” dedi.

İstanbul Küçükçekmece’de oto lastik işi yapan 52 yaşındaki Mahmut Çınar, 1987 yılında babasından Cengiz Kurtoğlu'nun "Unutulan" isimli kasetini hediye aldı. 1987 model otomobili satın alıp, hayranı olduğu Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarını otomobilde dinlemenin hayallerini kuran Çınar, kaseti hiç açmadı.

YILLARDA HİÇ AÇMADI

Hayalini kurduğu Tofaş marka Doğan modeli fabrikasyon bir otomobilin satılığa çıkarıldığını duyan Çınar, 1987 model otomobili 40 bin liraya satın aldı. Hayalindeki otomobili satın alan Çınar’ın diğer hayali de gerçek oldu. Çınar, jelatiniyle beraber 40 yıldır sakladığı Cengiz Kurtoğlu kasetiyle beraber usta sanatçıyla buluştu.

35 yıl sonra gerçekleşen Cengiz Kurtoğlu hayali! Görünce inanamadı

“35 YIL GECİKMİŞ BİR HAYAL”

Yaşadığı duygu dolu anları anlatan Çınar şöyle konuştu:

Benim çocukluk yıllarımda bu arabalar çok modaydı. O zamanlarda bu arabaların jantlarını, lastiklerini değiştirirken her gelen arabada da Cengiz Kurtoğlu çalardı. Ben o yıllarda, hem Cengiz Kurtoğlu'na hayran oldum hem de bu arabaya aşık oldum. O yıllarda plan program yapıyordum. Bir arkadaşımla beraber böyle bir araba alıp aksesuarlarını tamamlayıp içine de Cengiz abimizin kasetini alıp onun canlı müzik yaptığı yere giderek orada onu dinleyecektik. Ama oraya giderken de bu model arabayla ve içerisinde Cengiz Kurtoğlu şarkılarıyla gidecektik. Yıllar geldi geçti ama o yıllarda bu arabaları alma şansımız olmadı. Bundan yaklaşık 7 - 8 yıl önce bir arkadaşım aradı. 'Sana bir müjdem var' dedi. 'Senin hayalini gerçekleştireceğiz' dedi. Bir yerde 1987 model fabrikasyon bir araba var. Kapalı bir yerde duruyor. Hemen gidip irtibata geçtik. Önce satmak istemediler. Tam 28 gün ikna etmek için araç sahibini aradım. Her aradığımda da fiyat biraz daha yükselmiş oldu. Bu o zaman benim için bir araba almak değildi. Bu hayallerimi satın almaktı. 35 yıl gecikmiş bir hayali hayata geçirmek için maddi olarak bütün imkanlarımı zorladım. Nasip oldu ve o arabayı aldım.

35 yıl sonra gerçekleşen Cengiz Kurtoğlu hayali! Görünce inanamadı

"40 YIL BOYUNCA SAKLADIM"

Cengiz Kurtoğlu'nun 1986 yılında çıkardığı 'Unutulan' isimli kasetini jelatinine dahi dokunmadan saklayan Çınar, "Sağ olsun çocukluk yaşlarda bu arabanın hayalini kurduğumuz arkadaşım bir gün doğum günümde gelerek, 'Gönül isterdi ki sana o arabayı alayım ama gücüm yetmedi' diyerek o sene Cengiz Kurtoğlu'nun yeni çıkan 'Unutulan' kasetini hediye etti. 1987 yılıydı. Arabanın da doğum tarihinde, benim 1987 yılında aldığım hediye kaset. Albümün adı da Unutulan, bu kasetin kendisi de sandıkta unutulan. Tam 40 yıl boyunca sakladım" dedi.

35 yıl sonra gerçekleşen Cengiz Kurtoğlu hayali! Görünce inanamadı

“CENGİZ ABİ DE ÇOK ARABA SEVDALISIDIR”

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Çınar, "Cengiz abimiz bizi misafir etti. Bu üçlü bir araya geldi ya ben artık bu arabayla ilgili olan bütün defteri kapattım. Çünkü zirve oldu. Bütün duygularım pik yaptı. Kurduğum hayaller hepsi bir arada oldu. Ben Cengiz abinin yanına bu arabayla, jelatinli albümüyle gittiğimde inanın heyecanlandım. Zaman makinesiyle o yıllara gitmiş gibi oldum. Cengiz abi bu arabayla geleceğimizi bilmiyordu. Gittiğimizde, 'Bu ne böyle. Kuğu gibi' dedi. Bir kapısını açtı baktı. O yıllarda Cengiz abi de bundan alıp kullanmış. Cengiz abi de çok araba sevdalısıdır. Klasik arabalara tutkundur ve çok iyi anlar. Kaseti görünce şok oldu. Çok şaşırdı” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası