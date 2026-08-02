Amasya’nın Suluova ilçesinde besi ahırındaki foseptik çukuruna düşerek telef olan 2 büyükbaş hayvanını kurtarmak isteyen Salim Sönmez, aynı çukurda can verdi. Talihsiz adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Beyazıt Mahallesi Sarnıç Sokak'ta meydana gelen olayda, eşiyle birlikte hayvanlarına yem vermek için ahıra gelen Salim Sönmez (52), foseptik çukuruna 2 hayvanın düştüğünü fark etti. Eşi Yeter Sönmez, bahçede bulunan merdiveni almaya gidip döndüğünde eşinin de çukura düşerek gömüldüğünü gördü.

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CANSIZ BEDENİ ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Kadının çığlığını duyan komşuları da olay yerine geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan çukura giren ekipler talihsiz adamın cenazesini çıkardı. Sönmez’in cenazesi yapılan ilk inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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