Antalya’nın Kepesz ilçesinde motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sipariş üzerine dönerciye gitti. Sungur, dönercinin siparişin henüz hazır olmadığını söylemesi üzerine beklemeye başladı. Sungur’un siparişin durumunu sorması üzerine A.Ş.ile arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre A.Ş., Sungur'a küfrederek, döner bıçağıyla saldırdı. Sungur kendisini sandalye ile korumaya çalıştı, sağ elindeki 2 parmağı kesildi. A.Ş. kırılan döner bıçağı ile saldırmaya devam etti, Sungur omuz ve bacağından da yaralandı.

Antalya Şehir Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sungur’un kopma derecesinde kesilen parmakları, mikrocerrahi uygulanması ile dikildi.

Sungur, korku dolu anları şöyle anlattı:

İçerideki şahıs beni tersledi. ‘Hazırlıyoruz işte, beklemek istemiyorsan git, başka kurye gelsin' dedi. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı. Küfür etmeye başladı, döner bıçağıyla bana saldırdı. Sağ elimin avuç içinden itibaren 2 parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omzuma ve bacağıma sapladı. Çevredekiler bizi ayırdı. Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün kurye arkadaşlarıma yapılmış bir saldırıdır ve hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam"