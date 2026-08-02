Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahalede bulunan iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Helikopterlerden birinde bulunan iki kişi ölürken, diğerindeki iki kişi hafif yaralı kurtuldu.

Yunanistan'ın Viotia bölgesinde, Atina'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki Porto Germeno yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, korkunç bir kaza meydana geldi.

Yunanistan’da 2 helikopter çarpıştı! Mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor

İKİ HELİKOPTER ÇARPIŞTI

Söndürme çalışmasına katılan 2 helikopter çarpıştı. Mürettebat için geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunanistan’da 2 helikopter çarpıştı! Mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor

Yunanistan'ın Attika ve Botiya (Attikobiyotiya) bölgeleri sınırında devam eden şiddetli orman yangınına müdahale eden söndürme helikopterlerinden biriyle iletişimin kesildiği bildirildi.

Söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterle irtibatın aniden kopması üzerine alarm durumuna geçildi. Yetkililer ve arama-kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterin durumunu tespit etmek ve pilotlara ulaşmak amacıyla hemen çalışma başlattı.

Yunanistan’da 2 helikopter çarpıştı! Mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Yunan itfaiye teşkilatı yetkilileri, helikopterden birinde bulunan bir Yunanistan vatandaşı ve bir Danimarka vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer helikopterde bulunan bir Yunanistan vatandaşı ve bir İngiltere vatandaşının ise kazadan kurtulduğu kaydedildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Yunanistan’da 2 helikopter çarpıştı! Mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor

YUNANİSTAN'DA 51 YENİ YANGIN

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 51 yeni orman yangını başladı, ülkedeki aktif yangın sayısı 73'e yükseldi.

İtfaiye yetkilisi Vassilis Vathrakogiannis, yangınların çoğunun Yunanistan anakarasına yayıldığını, özellikle Atina bölgesi ve en şiddetli yangının sürdüğünü, yakınlardaki Viotia bölgesinde yoğunlaştığını açıkladı.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nden (EFFIS) elde edilen uydu verilerine göre, Girit'in güneyindeki Rethymno bölgesi ile Paros Adası'nda son dönemde çıkan orman yangınları 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

Yunanistan’da 2 helikopter çarpıştı! Mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor

Rethymno'nun Melabes bölgesinde çıkan orman yangınının perşembe günü itibarıyla 4 bin hektarın üzerinde alanı etkilediği öngörülürken, yangınların Preveli yakınlarındaki yaklaşık 760 hektarı, Paros Adası'nda ise yaklaşık 975 hektarı etkilediği tahmin ediliyor.

3 İTFAİYECİ ÖLDÜ

BBC'nin haberine göre, Yunanistan'ın farklı bölgelerinde süren orman yangınlarıyla mücadelede 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Söz konusu itfaiyecinin, görev yaptığı yerin yakınında bilinci kapalı halde bulunduğu ve ardından yaşamını kaybettiği aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Girit'te binlerce kişi, alevlerin rüzgarla hızla yayılması nedeniyle tahliye edildi, tahliyelerden turistik tesisler ve köyler de etkilendi.

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