Endonezya açıklarında seyir halindeki bir yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Korku dolu anlar Doğu Cava'nın Surabaya kentinden Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar kentine giden yolcu feribotunda yaşandı. Yetkililerin aktardığına göre yolcu feribotunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 271 kişiyi taşıyan feribottaki 225 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Endonezya açıklarında korku dolu anlar! Yolcu feribotu alev alev: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, feribotun üst kısımlarından dumanlar yükseldiği ve alevlerin geminin farklı bölümlerine yayıldığı görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ülkeye dönen Faslı göçmenlere yürek sızlatan muamele! Kayalıklarda taş yağdırdılar

Haberle İlgili Daha Fazlası