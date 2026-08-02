Fas'tan İspanya'nın kontrolündeki Sebte'ye geçen on binlerce düzensiz göçmen, Avrupa'ya ulaşma umutlarının sona ermesiyle geri dönmeye başladı. Sınırda Fas polisi olduğu iddia edilen bir kişinin, kayalıklara tırmanan göçmene taş fırlattığı insanlık dışı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avrupa'ya ulaşma umuduyla Fas'ın Fenidek kentinden Sebte'ye geçen binlerce düzensiz göçmen, hedeflerine ulaşamayınca geri dönmeye başladı. İspanya Emniyeti kaynaklarına göre dönüşler devam ederken, sınır hattında yaşanan bir olay kamuoyunun dikkatini çekti.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere skandal muamele! Kayalıklarda taş yağdırdılar

POLİSTEN İNSANLIK DIŞI MUAMELE!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kayalıklardan tırmanmaya çalışan bir düzensiz göçmene 'Fas polisi olduğu iddia edilen' bir kişinin elindeki taşı fırlattığı görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, sınırdaki müdahale yöntemleriyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere yürek sızlatan muamele! Kayalıklarda taş yağdırdılar

SINIRDA ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Göç hareketliliğinin ardından Sebte sınırında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Fas güvenlik güçleri Fenidek sahili boyunca konuşlandırılırken, polis ekipleri düzensiz göçmenlerin Tarajal Sınır Kapısı'na yaklaşmasını engellemek için denetimlerini artırdı. Benzer şekilde, Beni Ensar ile İspanya yönetimindeki Melilla arasındaki sınır hattında da Akdeniz üzerinden yapılabilecek muhtemel kitlesel geçişlere karşı ek tedbirler alındı. Güvenlik önlemlerinin, sınır kapısında yüzlerce göçmen ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedenin ardından artırıldığı belirtildi.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere skandal muamele! Kayalıklarda taş yağdırdılar

AVRUPA DA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Avrupa ülkeleri de muhtemel yeni göç dalgasına karşı harekete geçti. İtalya, Fransa ve Portekiz'in sınır kontrollerini sıkılaştırarak ilave güvenlik uygulamalarını devreye aldığı bildirildi.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere skandal muamele! Kayalıklarda taş yağdırdılar

Fenidek'te durumun kademeli olarak normale döndüğü, düzensiz geçiş girişimlerinin büyük ölçüde sona erdiği ifade edildi. Faslı yetkililerin Sebte'den dönen göçmenlerin memleketlerine ulaştırılması için onlarca otobüs tahsis ettiği, yaklaşık 69 bin 500 kişinin ülkeye geri döndüğünün tahmin edildiği ve gece boyunca yeni bir düzensiz geçiş girişiminin kaydedilmediği aktarıldı.

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